Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він підкреслив, що "згодом стоїть завдання набрати 400 – 500 тисяч людей, щоб використовувати їх на війні проти України".
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Де опиняться мобілізовані
За словами Дениса Поповича, певна частина мобілізованих може бути кинута, аби закрити прориви на напрямках наступу ЗСУ. Де саме це буде – відповідь має тільки Генштаб.
"Друга частина мобілізованих, як це відбулося восени, може бути підготовлена для якихось дій пізніше. Наприклад, на другу половину літа чи восени", – пояснив спікер.
Денис Попович про весняний контрнаступ ЗСУ: дивитись відео
Як мобілізовані впливають на бої
Нові російські мобілізовані можуть тримати оборону, але ефективно наступати – ні, вважає Попович. І це вже відбувалося на одному з напрямків.
В напрямку Сватове – Кремінна, де ми наступали до жовтня – листопада, але коли туди підкинули мобілізованих, ситуація перейшла в тактичні бої. Там просування в один та інший бік дуже невеликі і це якраз завдяки мобілізованим, які там були поставлені,
– пояснив військовий оглядач.
Ціна мобілізації в Росії: основне
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