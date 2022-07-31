200 российских морских пехотинцев отказались возвращаться на войну в Украину, – разведка

россияне испытывают проблемы с комплектованием состава 810 российской бригады морских пехотинцев. Эти оккупанты проводили штурмовые действия.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий. Он отметил, что около 200 морских пехотинцев отказались возвращаться в Украину.

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"Что стало негативным для российского командования? То, что примерно 200 военнослужащих 810 бригады отказались снова возвращаться на территорию Юга Украины. И возникла существенная проблема, которая, по нашим данным, и затянула процесс восстановления и боевого слаженности батальонной тактической группы этой бригады", – рассказал Скибицкий.

Малый боевой потенциал

Представитель разведки считает, что боевой потенциал и опыт 810 российской бригады пока не достаточны для участия в войне. Группировки нет критических для себя специальностей.

"Основная задача 810 бригады – это проведение морских, штурмовых наступательных операций и просто штурмовых действий. Если не будет подготовленных специалистов и четкого слаживания подразделения, то боевой потенциал этой БТГр, да и всей бригады уменьшается", – сказал Скибицкий.

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Мобилизация в россии

кремль пытается победить в войне, привлекая наибольшее количество живой силы. Даже если у людей нет опыта и навыков.

В CNN считают, что россия может мобилизовать примерно 30 тысяч добровольцев. Им предлагают краткосрочные контракты. Кроме того, обещают льготы на обучение, проезд в транспорте и пожизненные ежемесячные выплаты.

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