Тишина не действует: боевики ранили украинского воина на Донбассе – он в тяжелом состоянии

Оккупанты открыли огонь по позициям ВСУ в воскресенье, 26 декабря. В результате атаки украинский защитник получил серьезное ранение.

Несмотря на договоренности о возобновлении тишины, российские наемники продолжают бить по украинским позициям. С начала суток оккупанты 5 раз нарушали режим прекращения огня.

Обратите внимание Оккупанты вновь препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ в Луганской области

Раненый военный – в больнице

В результате атаки российско-оккупационных войск защитник Украины получил ранения. Его доставили в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние здоровья как тяжелое. Чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы, военным ВСУ пришлось открыть ответный огонь. При этом, они не применяли запрещенное вооружение.

Боевики били из гранатометов:

в направлении Южного;

возле Песков;

вблизи Новолуганского;

неподалеку Шумов.

Оккупанты нарушили новые договоренности о тишине

Возле Талаковки российские наемники задействовали беспилотник. С его помощью оккупанты сбрасывали осколочные гранаты ВОГ-17.

Лишь недавно, 22 декабря, на заседании Трехсторонней контактной группы удалось договориться о возобновлении режима прекращения огня на Донбассе. Тишина должна была бы действовать еще с июля 2020 года. Впрочем, боевики регулярно срывали ее и били по позициям ВСУ. К сожалению, из-за этого гибли украинские бойцы.

Именно 22 декабря впервые за длительное время российские наемники ни разу не нарушили перемирие. Вражеские обстрелы фиксировали в разных направлениях. Сегодня, 26 декабря, впервые после "восстановления тишины" пострадал защитник Украины.

Что говорят СМИ о вероятности нового вторжения России: смотрите видео

Читайте полный текст сообщения с фейсбук-страницы ООС:

Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 26 декабря 2021 года. Слава Украине! С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем. Вблизи Талаковки враг применил беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое. Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.