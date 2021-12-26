Попри домовленості про відновлення тиші, російські найманці продовжують гатити по українських позиціях. Від початку доби окупанти 5 разів порушували режим припинення вогню.

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Поранений військовий – у лікарні

Внаслідок атаки російсько-окупаційних військ захисник України зазнав поранення. Його доставили у медичний заклад. Лікарі оцінюють його стан здоров'я як важкий. Аби змусити бойовиків припинити обстріли, військовим ЗСУ довелося відкрити вогонь у відповідь. При цьому, вони не застосовували заборонене озброєння.

Бойовики гатили з гранатометів:

у напрямку Південного;

біля Пісків;

поблизу Новолуганського;

неподалік Шумів.

Зверніть увагу! Поблизу Талаківки російські найманці задіяли безпілотник. З його допомогою окупанти скидали осколкові гранати ВОГ-17.

Окупанти порушили нові домовленості про тишу

Лише недавно, 22 грудня, на засіданні Тристоронньої контактної групи вдалося домовитися про відновлення режиму припинення вогню на Донбасі. Тиша мала б діяти ще з липня 2020 року. Втім, бойовики регулярно зривали її та гатили по позиціях ЗСУ. На жаль, через це гинули українські бійці.

Саме 22 грудня вперше за тривалий час російські найманці жодного разу не порушили перемир'я. Втім, упродовж наступних днів домовленостей вже не дотримувалися. Ворожі обстріли фіксували у різних напрямках. Сьогодні, 26 грудня, вперше після "відновлення тиші" постраждав захисник України.

Що кажуть ЗМІ про ймовірність нового вторгнення Росії: дивіться відео

Читайте повний текст допису з фейсбук-сторінки ООС:

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17.00 26 грудня 2021 року/ Слава Україні! Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем. Поблизу Талаківки ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.



Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – важкий. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Росії.