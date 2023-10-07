Акт отчаяния, – в ВСУ прокомментировали российские ракетные обстрелы гражданского населения

В последние дни российские оккупанты усилили обстрелы гражданского населения Украины. Кроме террористических атак, врагу больше ничего не остается.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш прокомментировал 24 Каналу последние атаки страны-агрессора.

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"Это уже акт отчаяния, свидетельствующий об очень плохом положении дел в России. Враг прибегает к этому, чтобы запугать нас, заставить повиноваться", – отметил Евлаш.

Однако ничего, кроме еще большего сопротивления, желания освободить наши земли и убивать врагов, россияне от нас не добьются. Представитель Восточной группировки войск ВСУ подчеркнул, что страна-агрессор будет отвечать за все свои военные преступления как на поле боя, так и в международных судах.

Россияне ударили по Одесчине

Ночью 7 октября оккупанты запустили сверхзвуковые ракеты "Оникс" по Одесчине, в результате чего пострадали четыре человека. По мнению спикера украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, очередная атака врага могла быть "подарком" ко дню рождения Владимира Путина.

Следует отметить, что россияне готовятся к новым атакам по инфраструктуре Украины, в частности энергетической. Поэтому нужно учитывать все воздушные тревоги и вовремя сходить в укрытия.

Российские обстрелы по Украине: последние новости

Кроме Одесчины, ночью 7 октября враг также атаковал Полтавщину. В Миргородском районе взорвалась ракета "Искандер". По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Днем россияне ударили по Николаеву. В городе прогремели два взрыва. Власти призвали оставаться в безопасном месте и не фотографировать места прилетов.

Как известно, в Харькове завершили спасательные работы после ракетной атаки россиян 6 октября. В результате удара "Искандером" пострадало множество людей, в том числе дети.