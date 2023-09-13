Приоритет – пусковые установки: как Украине лучше уберечься от атак по инфраструктуре

Впереди зима и новый отопительный сезон, потому враг может усилить обстрелы Украины. Однако есть способы, как противодействовать российским оккупантам и уберечься от их атак.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что, прежде всего, нужно поражать пусковые установки врага. Тогда сколько бы у него ни осталось ракет, их не будет откуда запускать.

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"Осталось три лодки-дизеля, которые могут отстреливать "Калибры", и несколько кораблей-носителей. Поэтому приоритет – именно пусковые установки", – отметил Свитан.

Кроме надводных и подводных ракетоносителей, нужно уничтожать наземные установки и стратегические бомбардировщики. Украинские спецслужбы и российские партизаны должны справиться с этой задачей.

Грядущая зима будет легче

Военный эксперт считает, что до конца года Украина получит несколько самолетов от западных стран. Это значительно усилит нашу противовоздушную оборону.

Наши партнеры в последнее время озабочены созданием купола ПВО над страной. Мы увеличим плотность по количеству зенитно-ракетных комплексов и уменьшим количество повреждений,

– добавил Свитан.

По его словам, Украина должна пережить эту зиму гораздо легче, чем прошлую. Это связано не только с усовершенствованием нашей ПВО, но и с уменьшением ракет в России. Страна-агрессор не сможет восстановить свои запасы – для этого ей понадобится 10 лет.

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Ночью 13 сентября враг обстрелял Одесчину дронами-камикадзе. Удалось сбить 32 беспилотника, но было несколько попаданий. В результате атаки пострадали семь человек.

Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что российские оккупанты используют Дунайскую артерию, чтобы максимально запутать наши средства ПВО. Кроме того, враг атакует несколькими волнами.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что атаки россиян не прекратятся, но не будут более массированными, чем в прошлом году. Он подчеркнул, что Украина лучше готова к новым обстрелам.