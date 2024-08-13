Стало хуже: какова ситуация с российскими обстрелами на Херсонщине

Россияне продолжают терроризировать Херсонскую область. За последние несколько месяцев ситуация ухудшилась, каждая ночь является тяжелой.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, что россияне начали использовать разведывательные дроны. Кроме этого оккупанты сбрасывают мины "лепестки".

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Ситуация с российскими обстрелами на Херсонщине

По словам журналистки, ситуация в области с российскими обстрелами ухудшилась. По сравнению с весной и началом лета 2024 года в Херсоне и на Херсонщине стало труднее. В поселках Антоновка и Садовое в последние дни есть много раненых мирных жителей. С июня 2024 года Россия начала использовать много разведывательных дронов в Днепровском районе.

Они летают друг над другом и это ужасно видеть. Похоже на пчелиный рой,

– рассказала Вирлич.

Журналистка рассказала, что оккупанты начали активно сбрасывать мины "лепестки", таких случаев есть много, о них сообщили местные жители. Этих мин немало в Антоновке, Киндейках, Садовом. Часто долетают и дальше этих поселков.

Это очень страшно, это происходит постоянно. Каждая ночь тяжелая,

– отметила Вирлич.

В части Бериславского района, которая ближе к линии обстрела, ситуация тоже ухудшилась. Несмотря на это люди продолжают жить, несмотря, что в определенные общины въезд закрыт (туда могут приехать только правоохранители, экстренные службы и местные).