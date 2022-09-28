Только по спецпропускам: оккупанты готовятся перекрыть выезд людей в свободные города

Российские военные преступники собираются остановить возможность для пересечения украинцами линии соприкосновения в Васильевке Запорожской области. Фактически это означает перекрытие едва ли не единственного условно доступного маршрута для выезда с временно оккупированных территорий.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские оккупанты намерены сделать выезд с временно неподконтрольных Киеву городов возможным только для людей со спецпропусками. Каким образом граждане Украины смогут получать такие разрешения на то, чтобы вырваться с пока порабощенных земель, неизвестно.

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Вполне вероятно, что выезжать оккупанты будут разрешать только женщинам после проведения спецпроверок, а также мужчинам, которых признают непригодными для службы.

Условия выезда изменят с 1 октября

Захватчики собираются объявить о подобных нововведениях в конце сентября, а заработает режим выезда в свободные города с 1 октября.

Оккупанты планируют объяснить изменения "заботой" о гражданских. Якобы выезд по спецпропускам существенно сократит очереди на пункте пропуска. Ведь сейчас люди вынуждены стоять на линии соприкосновения по несколько суток.

Фактически же очередное военное преступление позволит российским ордынцам более тщательно проводить фильтрационные мероприятия.

Впрочем, есть в этих изменениях и другая мотивация. Командование оккупационных войск хочет замкнуть на себе вынесение всех решений о предоставлении разрешений на выезд, что приведет к значительному обогащению офицеров и фсбшников. Ведь именно те, кто будет отвечать за выдачу спецпропусков, получат возможность брать взятки за выписку бумажек.

Сейчас же коррумпированные схемы работают непосредственно на пункте пропуска, а львиную часть денег забирают себе рядовые российские солдаты. Именно тот факт, что десятки тысяч долларов проходят мимо кармана руководства, никак не устраивает офицерский состав и спецслужбистов.

Если же захватчики всерьез перекроют возможность людям выезжать с временно оккупированных территорий, это приведет к серьезному ухудшению ситуации на временно захваченных россией частях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Потому что фактически именно через Васильевку пролегает дорога жизни, а выезд через Крым или саму россию связан со многими рисками и значительными финансовыми затратами.

В Херсонской области мужчин мобилизуют уже сотнями

Тем временем, пока на временно оккупированных землях еще даже не закончились так называемые "референдумы", коллаборанты и оккупанты начали принудительную мобилизацию мужчин.

Вооруженные захватчики раздают повестки всем, кто принял участие в "голосовании" сразу после него, некоторых мужчин хватают прямо на улице, после чего сажают в автобусы и везут не в "военкоматы", а напрямую в места, которые называют казармами. Каким именно образом российские преступники собираются заставлять украинцев из Херсонской и Запорожской областей участвовать в боевых действиях, неизвестно. Потому что создавать отряды из местных жителей для оккупантов является чем-то невероятно рисковым, ведь почти все мужчины относятся к россиянам как к врагу.

Из-за того, что принудительно мобилизованные могут повернуть оружие против оккупантов, возможно, мужчинам с Юга даже не будут раздавать автоматы. Оккупанты рассматривают варианты создания для себя щита из гражданских непосредственно на линиях обороны. Кроме того, мобилизованных могут привлекать к рытью окопов, строительству сооружений и другим работам, которые нужны на фронте.

По некоторым данным, по состоянию на 28 сентября только на территории левобережной Херсонщины оккупанты уже мобилизовали в "отряды добровольцев" несколько сотен мужчин.