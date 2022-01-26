Российские оккупанты в Крыму провели учения по ведению химической войны

В Южном военном округе России 25 января начались военные учения. В состав именно этого округа входит оккупированный Крым.

Россияне проводят маневры по использованию химического оружия и проверяют ракетные комплексы "Искандер-М". Участие в учениях уже приняли около 500 военных страны-оккупанта.

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"Искандеры" способны нести ядерное оружие

Российские войска могут проводить тренировки для ведения химической войны из-за высокой напряженности по поводу опасений вторжения в Украину. Предполагают, что кадры, снявшиеся во время учений, были в местах "зараженных боевыми ядовитыми веществами".

Оккупанты якобы еще готовят оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Ранее ракетные комплексы уже прошли проверку "боевой готовности" в граничащем с Украиной Западном военном округе. Ракеты такого типа способны нести ядерное оружие, у них малая дальность с разделяемыми боеголовками.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Искандеры также укомплектованы боеголовками кассетных боеприпасов, боеголовками усиленного действия с объемным взрывчатым веществом, осколочно-фугасными боеголовками и боеголовками проницаемого действия для разрушения бункеров.

Вероятно, целью таких маневров может быть проверка "слаженности действий военнослужащих".

Россия проводит военные учения: смотрите видео

Российские войска возле границ Украины