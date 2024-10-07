Российские оккупанты нанесли удар по порту Южный: повреждено гражданское судно

Российские войска нанесли удар по продовольственной безопасности. Так, российский ракетный обстрел повредил судно с грузом продовольствия в порту Южный.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины. Там рассказали детали ситуации.

Смотрите также Россияне ударили по Сумах: 4 травмированных, среди них ребенок

Удар по порту Южный

Воины страны-агрессора продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре, в частности по портам, которые задействованы в обеспечении продовольственной безопасности Европы и других частей мира.

Так, в ночь на 6 октября Россия повредила гражданское судно PARESA под флагом Сент-Китс и Невис, что было загружено зерном кукурузы для экспорта. Это произошло возле одного из причалов в морском порту Южный,

– говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, к счастью, никто из 15 членов экипажа, граждан Египта и Сирии, не пострадал. Там проинформировали, что всего на судно было загружено около 6 тысяч тонн украинской кукурузы.

"Это абсолютно гражданский груз", – подчеркнули в министерстве.

Россия ударила по порту Южный / Фото Министерства развития общин и территорий Украины

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отреагировал на очередной удар России по продовольственной безопасности.

Он отметил, что это уже 20-е гражданское судно, получившее повреждения в результате атак страны-агрессора. Несколько недель назад Россия ударила по судну с пшеницей в Египет.

Это ничто иное, как попытки врага повлиять на успешную работу Украинского морского продовольственного коридора и поставить под угрозу мировую продовольственную безопасность, – прокомментировал Кулеба.

По его словам, кроме судов и портовой инфраструктуры, противник наносит подобные удары и по приграничным районам украинского Юга. Он подчеркнул, что такие действия врага ставит под прямую угрозу безопасность соседних стран. Он рассказал, что несколько дней назад россияне атаковали переправу на Дунае, в результате чего пострадали двое водителей грузовиков.

Алексей Кулеба подчеркнул, что несмотря на систематические российские обстрелы и удары, Украинский морской продовольственный коридор продолжает круглосуточную работу. Так, за более, чем год удалось экспортировать уже более 73 миллионов тонн грузов, а это более 2700 судов, которые вышли из украинских портов в страны Африки, Азии и Европы.

"Украина остается гарантом продовольственной, а следовательно и социальной безопасности для многих стран мира. Благодаря гуманитарным инициативам нашего государства, миллионы людей получают необходимое продовольствие", – резюмировал он.