Российские оккупанты обстреляли Харьков: есть раненые
23 апреля 2022 , 15:48Читати новину українською
Источник:Суспільне
Сегодня днем, 23 апреля, российские военные снова обстреляли Харьков. По предварительным данным известно о 4 раненых.
Такие данные сообщил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
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Есть раненые и в Харьковской области
В результате обстрела Харькова известно о 4 раненых. Еще два человека пострадали в Чугуевском районе Харьковской области.
В 15:18 сообщили об отбое воздушной тревоги в Харькове.
Напомним, в Харькове не будет ночных богослужений на Пасху во избежание возможных провокаций со стороны оккупантов. Кроме того, комендантский час перед праздником начнется в 19:00 и завершится в 5:00.
К теме – обращение главы Харьковской ОВА Синегубова за 23 апреля: