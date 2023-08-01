"Списывают имущество": россияне готовятся полностью разграбить судостроительный завод в Феодосии
Источник:ЦНС
Российские оккупанты продолжают грабить судостроительный завод "Море", расположенный во временно оккупированной Феодосии в Крыму.
30 июля руководитель "объединенной судостроительной компании" Алексей Рахманов созвал совещание, чтобы о говорить дальнейшее списание имущества и закрытие завода Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
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С 2014 года с предприятия уволили 60% работников, текущая загруженность завода не превышает 20%, а большая часть имущества уже отнесена на списание оккупационным руководством.
Уже с 2021 года завод предстал перед финансовыми трудностями – было объявлено о банкротстве.
Несмотря на сложную ситуацию на предприятии и его финансовое состояние, пропагандисты продолжают утверждать о "улучшениях", которые, по их словам, были внесены на захваченные земли.
Все противоправные действия мародеры совершают среди бела дня, не опасаясь никакой ответственности за ограбление культурного и религиозного наследия.
Оккупанты мародерят и вербуют в свои ряды на оккупированных территориях
- Россияне активно производят мобилизацию на оккупированных территориях. В ряды своего войска призывают всех от мала до велика. Они не пренебрегают ни 17-летними подростками, ни пенсионерами. Те, кто отказываются от службы на агрессора, подвергаются преследованиям.
- Впрочем, в первую очередь россияне все же мобилизуют своих поклонников – коллаборантов.
- Во время оккупации Херсона оккупанты ограбили областной краеведческий музей. Убегая из города от контрнаступления ВСУ, захватчики вывезли из него остатки ценных экспонатов;