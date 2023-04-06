Приполз на животе, как червь: эпические кадры сдачи в плен российских военных

Российские оккупанты – испуганные и совсем не хотят в пакеты. В сети опубликовали кадры, как захватчики сдаются в плен.

Российские оккупанты несут в Украине колоссальные потери. По состоянию на 6 апреля 2023 года Генеральный штаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 176 630 российских захватчиков.

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Российские оккупанты совсем не хотят в пакеты. Поэтому сдаются в плен. В сети опубликовали эпические кадры, как захватчик, ползая на животе, как червь, ползет в плен.

Несколько минут назад они кричали "Слава ВДВ", и после встречи с украинскими воинами, они решили, что не такая уж слава, и пошли сдаваться чтобы выжить,

– говорится в сообщении.

Оккупант ползет в плен: смотрите видео

Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ

Российские оккупанты панически боятся контрнаступления украинских защитников. Наталья Гуменюк – руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны и охраны Юга – рассказала, что захватчики обустраивают оборонительные рубежи, укрепляют инженерные сооружения, а также постоянно меняют места дислокации.

Благодаря эффективной работе украинских героев врагу не хватает боеприпасов.