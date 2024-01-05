Все идет за "планом": оккупанты собрались эвакуировать людей из Белгорода

Российские оккупанты продолжают рассказывать, что у них "все идет по плану". Настолько, что жителей Белгорода принялись эвакуировать.

Россияне паникуют из-за "хлопка" в Белгороде. Они поддерживают геноцид украинцев, однако не хотят, чтобы война постучалась в их дома.

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Вячеслав Гладков рассказал, что эвакуироваться из Белгорода могут все желающие. Для этого достаточно набрать номер "112" или прийти в приемную губернатора. Что ж, в России традиционно "все идет по плану".

Уже сегодня мы готовы перевезти вас в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах. Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо,

– подчеркнул Гладков.

Что происходит в Белгороде

К слову, больше всего вреда Белгороду нанесла именно российская "ПВО". Она пытается что-то сбивать, в то же время регулярно "гатит" по своим. Силы обороны 30 декабря 2023 нанесли удары по военным объектам в Белгороде. Тем временем российская "ПВО" разбила чуть ли не пол города.

Местные власти оперативно назвали данные о погибших. Тогда оккупанты отступили от своего правила "потер нет". Россияне паникуют в соцсетях.