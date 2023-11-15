Россия ударила по городу Селидово: полиция показала жуткие кадры

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по Украине. В ночь на 15 ноября враг ударил по городу Селидово в Донецкой области.

Российские захватчики продолжают совершать геноцид украинцев. В городе Селидово оккупанты разрушили десятки жилых домов.

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К сожалению, враг убил двух человек. Сначала сообщили об одной жертве – женщине. Впоследствии из-под завалов извлекли тело еще одного человека, чью жизнь унесли российские оккупанты. Кроме того, сообщают, что под завалами находятся еще не менее 2 человек. Спасатели продолжают поиски. Также известно о 3 пострадавших. Враг разрушил целый подъезд.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память.

Оккупанты запустили по населенному пункту Селидово 4 ракеты из ракетно-зенитного комплекса С300. Они достигают цели меньше, чем через минуту.

Российские оккупанты обстреляли город Селидово: смотрите видео

В ГСЧС Украины подчеркнули, что поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждый удар по украинским городам и селам. Врагу не удастся реализовать никаких замыслов.