Получили уже более 40 тысяч, – Андрющенко рассказал о безумной паспортизации в Мариуполе

Оккупанты заставляют жителей Мариуполя получать российские паспорта. Очереди, чтобы получить документы – безумные.

Об этом 24 Каналу заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что без гражданства страны-агрессора в Мариуполе выжить невозможно.

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"Свыше 40 тысяч получили паспорта, примерно столько же подали паспорта и ждут. Невозможно выжить в Мариуполе будет, если у тебя, по крайней мере, не поданы документы на российский паспорт, но у тебя должна быть такая, не знаю, подушка безопасности финансовая", – заявил он.

А этой финансовой подушки, по словам Андрющенко, ни у кого нет.

Поэтому люди действительно принуждены. Заставили всех подавать,

– добавил он.

Население Мариуполя

Советник мэра города рассказал, что сейчас там находится около 80 тысяч взрослого населения.

"Оккупантов гражданских примерно 40 тысяч с динамикой и приростом. Это пока только мужчины. Скоро увидим их семьи", – сказал он.

Также в Мариуполе много российских военных.

Какие настроения в Мариуполе: смотрите видео

"Общее количество людей, которые одновременно находятся в Мариуполе, – примерно до 200 тысяч. Это вместе с детьми, вместе с украинцами, вместе с оккупантами "всех цветов". Много – 200 – 210 тысяч", – подчеркнул он.

Сейчас очень большая нагрузка на город. Из-за такого количества людей его инфраструктура не выдерживает. В Мариуполе, по словам Петра Андрющенко, кризис за кризисом и коллапс за коллапсом. К тому же там отсутствует медицинская система.

"Транспортная система к ней приближается. Как они хвастаются, что запускают первый трамвайный путь, будто его не было никогда. Целых 13 трамваев на 200 тысяч народа они запускают. Это такой "праздник", что я не знаю", – отметил он.

Настроения в городе

Советник мэра Мариуполя рассказал, что настроение в городе очень подавленное.

"Подавленность, депрессия, грязь везде. Собственно говоря, я такого города не видел, даже когда был кризис 90-х, чтобы у нас такая грязь была по улицам. Просто никогда такого не было в Мариуполе на самом деле. Поэтому депрессия безумна", – подытожил Петр Андрющенко.

Какая ситуация в Мариуполе