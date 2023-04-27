Получили уже более 40 тысяч, – Андрющенко рассказал о безумной паспортизации в Мариуполе
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя получать российские паспорта. Очереди, чтобы получить документы – безумные.
Об этом 24 Каналу заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что без гражданства страны-агрессора в Мариуполе выжить невозможно.
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"Свыше 40 тысяч получили паспорта, примерно столько же подали паспорта и ждут. Невозможно выжить в Мариуполе будет, если у тебя, по крайней мере, не поданы документы на российский паспорт, но у тебя должна быть такая, не знаю, подушка безопасности финансовая", – заявил он.
А этой финансовой подушки, по словам Андрющенко, ни у кого нет.
Поэтому люди действительно принуждены. Заставили всех подавать,
– добавил он.
Население Мариуполя
Советник мэра города рассказал, что сейчас там находится около 80 тысяч взрослого населения.
"Оккупантов гражданских примерно 40 тысяч с динамикой и приростом. Это пока только мужчины. Скоро увидим их семьи", – сказал он.
Также в Мариуполе много российских военных.
Какие настроения в Мариуполе: смотрите видео
"Общее количество людей, которые одновременно находятся в Мариуполе, – примерно до 200 тысяч. Это вместе с детьми, вместе с украинцами, вместе с оккупантами "всех цветов". Много – 200 – 210 тысяч", – подчеркнул он.
Сейчас очень большая нагрузка на город. Из-за такого количества людей его инфраструктура не выдерживает. В Мариуполе, по словам Петра Андрющенко, кризис за кризисом и коллапс за коллапсом. К тому же там отсутствует медицинская система.
"Транспортная система к ней приближается. Как они хвастаются, что запускают первый трамвайный путь, будто его не было никогда. Целых 13 трамваев на 200 тысяч народа они запускают. Это такой "праздник", что я не знаю", – отметил он.
Настроения в городе
Советник мэра Мариуполя рассказал, что настроение в городе очень подавленное.
"Подавленность, депрессия, грязь везде. Собственно говоря, я такого города не видел, даже когда был кризис 90-х, чтобы у нас такая грязь была по улицам. Просто никогда такого не было в Мариуполе на самом деле. Поэтому депрессия безумна", – подытожил Петр Андрющенко.
Какая ситуация в Мариуполе
- В Мариуполе нашли новые массовые захоронения. Они появились на Новотроицком кладбище.
- Россияне прячут свою технику в жилых кварталах Мариуполя. Поэтому ее нельзя уничтожить, ведь украинская армия не будет подвергать опасности украинцев.
- Оккупанты в Мариуполе возобновили военные учения и начинают формировать новые воинские части. Вероятно, россияне в ожидании контрнаступления ВСУ.