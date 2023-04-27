Про це 24 Каналу заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що без громадянства країни-агресорки у Маріуполі вижити неможливо.

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"Понад 40 тисяч отримали паспорти, приблизно стільки ж подали на паспорти й чекають. Неможливо вижити в Маріуполі буде, якщо в тебе, принаймні, не подані документи на російський паспорт, але в тебе має бути така, не знаю, подушка безпеки фінансова", – заявив він.

А цієї фінансової подушки, за словами Андрющенка, ні в кого немає.

Тому люди дійсно примушені. Примусили всіх подавати,

– додав він.

Населення Маріуполя

Радник мера міста розказав, що нині там перебуває близько 80 тисяч дорослого населення.

"Окупантів цивільних приблизно 40 тисяч з динамікою й приростом. Це поки що лише чоловіки. Скоро побачимо їх родини", – сказав він.

Також у Маріуполі багато російських військових.

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"Загальна кількість людей в Маріуполі, які одночасно перебувають, приблизно до 200 тисяч. Це разом з дітьми, разом з українцями, разом з окупантами "всіх кольорів". Багато – 200 – 210 тисяч", – наголосив він.

Нині дуже велике навантаження на місто. Через таку кількість людей його інфраструктура не витримує. У Маріуполі, за словами Петра Андрющенка, криза за кризою і колапс за колапсом. До того ж там відсутня медична система.

"Транспортна система до неї наближається. Як вони вихваляються, що запускають першу трамвайну колію, наче її не було ніколи. Аж цілих 13 трамваїв на 200 тисяч народу вони запускають. Це таке "свято", що я не знаю", – зазначив він.

Настрої у місті

Радник міського голови Маріуполя розказав, що настрій у місті дуже пригнічений.

"Пригніченість, депресія, бруд скрізь. Власне кажучи, я такого міста не бачив, навіть коли була криза 90-х, щоби у нас такий бруд був по вулицях. Просто ніколи такого не було в Маріуполі насправді. Тому депресія шалена", – підсумував Петро Андрющенко.

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