Российские пилоты уже не такие смелые, – Игнат рассказал детали уничтожения самолетов врага

Наши защитники сбили уже шесть самолетов за последние трое суток. Это именно та авиация, которая постоянно запускает корректируемые авиационные бомбы.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что Воздушные силы ВСУ делают все возможное, чтобы уменьшить количество российской авиации. Это существенно поможет украинским военным на линии фронта.

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Эти самолеты запускали КАБы

Как подчеркнул Игнат, Украина должна продемонстрировать западным партнерам, что способна наносить критические поражения российской авиации.

Важно, что это именно те самолеты, которые постоянно запускают по линии фронта КАБ – корректируемые авиационные бомбы. Долгое время оккупанты использовали их на Херсонском направлении. Также они продолжают это делать в Авдеевке, Марьинке и т.д. Россияне буквально уничтожили эти города этими авиабомбами.

Сегодня враг каждый день использует КАБы. До сотни единиц в сутки. 500 килограммов – это очень серьезное оружие, которое делает огромные воронки и огромные разрушения. Достать эти самолеты очень сложно, потому что от места попадания до места пуска бывает от 70 и более километров. Поэтому нужны дальнобойные системы, которые смогут доставать российскую авиацию,

– сказал Игнат.

Кроме наземных систем, требуются истребители с дальнобойными ракетами. Они смогут отгонять российскую авиацию подальше от линии фронта. Для этого важно, чтобы Соединенные Штаты наконец-то приняли дальнейшую военную помощь для Украины.

Россияне уже не такие смелые

Сейчас Украина пытается имеющимися ограниченными инструментами делать все возможное, чтобы защищать наше небо. И есть положительные результаты. К примеру, оккупанты уже не действуют столь смело после уничтожения вражеского разведывательного самолета А-50.

Он практически не заходит в регион Азовского моря, а летает по береговой линии Ростовской области. Это ограничивает возможности оккупантов по сканированию украинской территории.

Сейчас есть уничтожение этих самолетов. Было Одесское направление, Херсонское, была Брянская история. Российские летчики уже не решаются сильно приближаться. Затем оно может восстановиться, но все же они теперь не так уж и смелые; не так близко подлетают. Это уменьшает дальность применения средств поражения,

– подчеркнул Игнат.

Уничтоженные российские самолеты: коротко