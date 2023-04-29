"Международный инцидент": российские пилоты в Сирии пытаются спровоцировать американцев на бой

Российская авиация в Сирии пытается спровоцировать американских пилотов на воздушное сражение, чтобы создать международный инцидент. В текущем месяце Россия существенно активизировала свою авиацию в этой стране.

Об этом заявил спикер Центрального командования США полковник Джо Буччино. По его словам, россияне, вероятно, не преследуют цель сбить американский самолет, однако они хотят спровоцировать международный инцидент.

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Что задумали россияне

Джо Буччино отметил, что в текущем месяце в Сирии наблюдается активизация российской авиации. Очевидно, россияне хотят спровоцировать американцев на воздушное сражение, что станет серьезным прецедентом.

По словам представителя Центрального командования, с начала марта российские самолеты в общей сложности 85 раз нарушили протоколы разведения войск в Сирии. Нарушения включают случаи пролета слишком близко к базам коалиции и 26 случаев пролета вооруженных российских самолетов над позициями США и коалиции. Частота этих прорывов вызывает беспокойство по поводу безопасности сил коалиции в регионе.

В рамках текущей кампании по противодействию "Исламскому государству" в Сирии сейчас находятся около 900 американских военнослужащих.

Прямое столкновение США и России

Хотя российская пропаганда утверждает, что сражается против "коллективного Запада", НАТО и США, прямых столкновений Вашингтон и Москва избегают. В США не желают эскалации конфликта, а россияне терпят существенные потери в Украине.

Однако за время полномасштабного вторжения первым прямым столкновением США и России стало сбивание американского дрона. 14 марта российский истребитель Су-27 сбил американский дрон-разведчик MQ-9 Reaper в небе над черноморской акваторией. Минобороны США показало видео сбивания дрона, на котором зафиксировано, как российский Су-27 приближается к дрону и сбрасывает топливо.

В результате беспилотник затонул, однако американцы успели удалить чувствительное программное обеспечение с беспилотника, чтобы секретные технологии не попали в руки россиян.