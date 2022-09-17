После контрнаступления обменный фонд пополнился и количественно, и качественно – координационный штаб

В результате удачного контрнаступления на Харьковщине, наши защитники изрядно пополнили обменный фонд. Уже немало фото и видео с военнопленными, однако не всегда эта информация публичная.

Об этом 24 каналу рассказал представитель координационного штаба по военнопленным Андрей Юсов. Он также отметил, что Украина соблюдает международное законодательство, Женевские конвенции и сразу объявляет о том, что мы готовы к обменам и готовы делать все, чтобы вернуть своих защитников, попавших во вражеский плен.

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Так, украинские наступательные действия на Харьковском направлении добавляют оптимизма – обменный фонд пополнился, это факт. И количественно, и качественно,

– отмечает Андрей Юсов.

По его словам, на данный момент есть разные группы – есть такие, которых захватили в плен, есть и редкие случаи, когда россияне сами сдавались.

Детальнее о ситуации на Южном направлении российско-украинской войны: смотрите видео

Что известно об украинском обменном фонде