Силы обороны взяли в плен 9 военных российской армии
- Силы обороны Украины взяли в плен девять российских военнослужащих в Курской области.
- Российским пленным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Россияне неустанно продолжают пытаться захватить Украину. Однако, некоторые военные армии России вместо отстаивания кремлевских интересов выбирают сдаться в плен и сохранить свою жизнь.
Силам обороны удалось пополнить обменный фонд, взяв в плен девять российских военнослужащих на Курщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.
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Что известно о российских пленных
В Курской области украинские десантники со смежниками взяли в плен девять военнослужащих российской армии.
Сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но вместо бесславной гибели, выбрали плен и сдались украинским воинам – очередное пополнение в обменном фонде Десантно-штурмовых войск на Курщине,
– говорят в Десантно-штурмовых войсках.
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Там уверяют, что россиянам вовремя оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Напомним, что ранее бойцы "Азова" взяли в плен российского штурмовика Виталия Тюменцева, который служил в ЧВК "Вагнера". Российский военный рассказал о знакомстве с Пригожиным и больших потерях оккупантов в Донецкой области.