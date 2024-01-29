Осознают угрозы: Гуменюк рассказала, где россияне чаще всего сдаются в плен
Оккупанты чаще сдаются в плен на Запорожском и Восточных направлениях. На Юге есть редкие случаи, которые тщательно проверяются. Это ведь может быть ловушка для ВСУ.
Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, враг осознает все угрозы.
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"Они осознают, что переход по реке на лодках покрывается мощным огнем с их же стороны. Поэтому здесь меньше перспектив у них остаться в живых. Они это объективно осознают. Поэтому массовой сдачи в плен мы не наблюдаем",– объяснила она.
Это может быть ловушка
Наталья Гуменюк подчеркнула, что Украина соблюдает законы и обычаи ведения войны. Если оккупанты решили сдаться в плен, они знают, как это можно сделать. В частности, воспользоваться каналами связи фонда "Хочу жить", который работает и доступен практически всем захватчикам.
Украина проводит мощную информационную кампанию, извещая врага о такой возможности, распространяя открытки, QR-коды и так далее. Они могут себе скачать и обратиться, передать данные о своем местонахождении и намерениях.
Но у нас зона ответственности несколько специфичная, ибо так лежит линия фронта. Очень тщательно нужно подходить даже к той информации, что они готовы сдаваться в плен. Это может быть ловушка. Поэтому здесь работа проводится слишком сосредоточенно. Случаи есть, но единичны,
– отметила спикер.
Российские пленные: последние новости
- Украинский журналист Владимир Золкин опубликовал видео с матерью оккупанта. Российский военный попал в плен. Ему дали возможность пообщаться с матерью, которая с первых же секунд удивила как своего сына, так и журналиста. Она начала вести дискуссию о Боге и чудесах, какие он творит, начала что-то говорить о том, что "Господь своих не бросает".
- Силы специальных операций во время разведки на Донецком направлении обнаружили наблюдательный пункт врага. Российских оккупантов, которые там находились, взяли в плен. Один из них даже поблагодарил ССО за "подаренную жизнь".
- Полковник, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что в зоне ответственности группировки "Таврия" еженедельно в плен сдаются примерно 30 оккупантов. Условия самой сдачи в плен разные. Кто-то сдается по программе "Хочу жить". Однако большинство попадает в плен в бою. Причем это не всегда жесткое сражение. Бывает, достаточно двух – трех выстрелов, и россияне сдаются.