За зиму более 100 оккупантов сдались в плен украинским дронам: видео, как это происходит

Украина активно использует дроны на фронте. Благодаря им успешно удается пополнять обменный фонд.
Только за зиму десятки оккупантов сдались в плен украинским дронам. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Как дроны "берут" в плен россиян?
Федоров опубликовал видео, на котором видно, как оккупанты сдаются в плен украинским дронам.
Собственно, после встречи с ними у россиян только два варианта – или погибнуть, или сложить оружие.
Кто выбирает жизнь, то их операторы БпЛА сопровождают к украинским позициям. Каждая такая сдача в плен верифицируется на видео.
Этой зимой 100+ оккупантов сложили оружие благодаря работе беспилотных подразделений. Каждый такой пленный – это возможность вернуть наших защитников домой,
– отметил Федоров.
Россияне сдаются в плен украинским дронам: смотрите видео
Российские пленные: последние новости
Президент Зеленский рассказывал, что в России в плену находится около 7 тысяч украинцев, а в Украине – более 4 тысяч захватчиков.
В плен, кроме граждан России, попадают и иностранцы. Один из таких – колумбиец Эдвин Альберто Диаз. Его мобилизовали, когда он приехал работать в гостиничной сфере в России.
К слову, журналист Владимир Золкин пообщался с 24 Каналом и рассказал, как снимал видео с российскими военнопленными и коллаборационистами. Общение с последними его поразило больше всего. По словам Золкина, среди них есть "откровенно сумасшедшие".