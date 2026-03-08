За зиму более 100 оккупантов сдались в плен украинским дронам: видео, как это происходит

Украина активно использует дроны на фронте. Благодаря им успешно удается пополнять обменный фонд.

Только за зиму десятки оккупантов сдались в плен украинским дронам. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Как дроны "берут" в плен россиян?

Федоров опубликовал видео, на котором видно, как оккупанты сдаются в плен украинским дронам.

Собственно, после встречи с ними у россиян только два варианта – или погибнуть, или сложить оружие.

Кто выбирает жизнь, то их операторы БпЛА сопровождают к украинским позициям. Каждая такая сдача в плен верифицируется на видео.

Этой зимой 100+ оккупантов сложили оружие благодаря работе беспилотных подразделений. Каждый такой пленный – это возможность вернуть наших защитников домой,

– отметил Федоров.

Россияне сдаются в плен украинским дронам: смотрите видео

