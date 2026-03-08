Лише за зиму десятки окупантів здалися у полон українським дронам. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Як дрони "беруть" у полон росіян?

Федоров опублікував відео, на якому видно, як окупанти здаються в полон українським дронам.

Власне, після зустрічі із ними в росіян лише два варіанти – або загинути, або скласти зброю.

Хто обирає життя, то їх оператори БпЛА супроводжують до українських позицій. Кожна така здача у полон верифікується на відео.

Цієї зими 100+ окупантів склали зброю завдяки роботі безпілотних підрозділів. Кожен такий полонений – це можливість повернути наших захисників додому,

– зазначив Федоров.

