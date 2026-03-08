Лише за зиму десятки окупантів здалися у полон українським дронам. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
Як дрони "беруть" у полон росіян?
Федоров опублікував відео, на якому видно, як окупанти здаються в полон українським дронам.
Власне, після зустрічі із ними в росіян лише два варіанти – або загинути, або скласти зброю.
Хто обирає життя, то їх оператори БпЛА супроводжують до українських позицій. Кожна така здача у полон верифікується на відео.
Цієї зими 100+ окупантів склали зброю завдяки роботі безпілотних підрозділів. Кожен такий полонений – це можливість повернути наших захисників додому,
– зазначив Федоров.
Російські полонені: останні новини
Президент Зеленський розповідав, що у Росії у полоні перебуває близько 7 тисяч українців, а в Україні – понад 4 тисячі загарбників.
У полон, окрім громадян Росії, потрапляють й іноземці. Один із таких – колумбієць Едвін Альберто Діаз. Його мобілізували, коли він приїхав працювати в готельній сфері у Росії.
До слова, журналіст Володимир Золкін поспілкувався із 24 Каналом і розповів, як знімав відео із російськими військовополоненими та колаборантами. Спілкування з останніми його вразило найбільше. За словами Золкіна, серед них є "відверто божевільні".