Забили командира насмерть: боец ВСУ рассказал, чего боятся оккупанты

Российские командиры рассказывают своим бойцам о якобы "успехах" на фронте. Но их военнослужащие в это не верят, к тому же боятся своих командиров, которые постоянно их избивают и запугивают.

Такое мнение 24 Каналу выразил военнослужащий ВСУ Кирилл Яковлев. Он прибавил. что таким образом оккупанты хотят поднять боевой дух бойцов.

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Стремятся хоть мнимых побед

Россияне рисуют воображаемые победы и пытаются хоть как-то мотивировать своих бойцов. Они постоянно рассказывают, что у украинского контрнаступление нет никаких шансов, обещают вскоре "взять Харьков", "освободить Херсон" и кичатся в телеграмм-каналах хоть одной уничтоженной западной техникой. Такую информацию они распространяют в своем медиапространстве.

Они пытаются нарисовать себе победы и хоть как-то поднять боевой дух бойцам, но насколько нам известно, на российских военнослужащих это не действует. Они не верят и вообще не любят своих командиров,

– рассказал военнослужащий ВСУ.

Кирилл Яковлев объяснил, почему российские бойцы боятся своих командиров: смотрите видео

Основное наказание – побои

Постоянным запугиванием и побоями российские командиры "воспитывают" своих подчиненных. По словам Яковлева, оккупанты не могут забрать некоторых бойцов с островов на Херсонском направлении. Они просто "забрасывают" пехоту, сидящую там несколько недель, а затем не могут ее оттуда вытащить.

Информация нуждается в уточнении, но недавно мне написали, что российские военнослужащие забили насмерть своего командира. Они что-то не поделили и убили его. Сейчас проходит расследование,

– сказал Кирилл Яковлев.

Он также добавил, что, например, в ЧВК "Вагнер" практиковали побои как метод наказания. Даже были видео, как за пьянку бойца приматывали к столбу и избивали.

Побуждает ли это окупантов сдаваться в плен

Из-за запугивания оккупанты действительно часто сдаются в плен. Военнослужащий рассказал, что ему даже пишут на этот счет, консультируются, как лучше это сделать. Таких запросов много и от будущих призывников, которые пока не служат.

Я даю им минимальные консультации, говорю, что с собой взять, кому написать, рассказываю о проекте "Хочу жить". Они очень напуганы, потому что своих командиров боятся больше, чем украинского плена,

– подчеркнул Яковлев.

Однако, как отметил украинский военнослужащий, в России еще остается много "больных" людей, которые "хотят кого-то убивать" и готовы идти на фронт. Их главный стимул – деньги.

"Россия – это не та страна, где все хорошо, где хорошая зарплата и пенсии. Они живут одним днем, другого выхода (как воевать – 24 Канал) у них нет. Если они зарабатывали 20 – 30 тысяч рублей, то сейчас им предлагают 200 – 300 тысяч. Кроме этого, они еще воруют, грабят и, скорее всего, даже радуются, когда идут в наступление, потому что имеют шанс вынести что-то из домов», – подытожил Яковлев.

Как оккупанты сдаются в плен