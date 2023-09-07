Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ Кирило Яковлев. Він додав. що в такий спосіб окупанти хочуть підняти бойовий дух бійців.
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Прагнуть хоч уявних перемог
Росіяни малюють уявні перемоги й намагаються хоч якось мотивувати своїх бійців. Вони постійно розповідають, що український контрнаступ немає ніяких шансів, обіцяють невдовзі "взяти Харків", "звільнити Херсон" та хизуються в телеграм-каналах хоч однією знищеною західною технікою. Таку інформацію вони розповсюджують у своєму медіапросторі.
Вони намагаються намалювати собі перемоги й хоч якось підняти бойовий дух бійцям, але, наскільки нам відомо, на російських військовослужбовців це не діє. Вони не вірять та й взагалі не люблять своїх командирів,
– розповів військовослужбовець ЗСУ.
Кирило Яковлев пояснив, чому російські бійці бояться своїх командирів: дивіться відео
Основне покарання – побої
Постійним залякуванням і побоями російські командири "виховують" своїх підлеглих. За словами Яковлева, окупанти не можуть забрати деяких бійців з островів на Херсонському напрямку. Вони просто "закидують" піхоту, яка сидить там декілька тижнів, а потім не можуть її звідти витягнути.
Інформація потребує уточнення, але нещодавно мені написали, що російські військовослужбовці забили насмерть свого командира. Вони щось не поділили й вбили його. Зараз проходить розслідування,
– сказав Кирило Яковлев.
Він також додав, що, наприклад, у ПВК "Вагнера" практикували побої як метод покарання. Навіть були відео, як за п'янку бійця примотували до стовбура і били.
Чи спонукає це окупантів здаватися в полон
Через залякування окупанти справді часто здаються в полон. Військовослужбовець розповів, що йому навіть пишуть з цього приводу, консультуються, як краще це зробити. Таких запитів багато й від майбутніх призовників, які поки не служать.
Я даю їм мінімальні консультації, кажу, що з собою брати, кому написати, розповідаю про проєкт "Хочу жить". Вони дуже налякані, тому що своїх командирів бояться більше ніж українського полону,
– підкреслив Яковлев.
Проте, як наголосив український військовослужбовець, у Росії ще залишається багато "хворих" людей, які "хочуть когось вбивати" та готові йти на фронт. Їхній головний стимул – гроші.
"Росія – це не та країна, де все добре, де гарна зарплата й пенсії. Вони живуть одним днем, іншого виходу (як воювати – 24 Канал) у них немає. Якщо вони заробляли 20 – 30 тисяч рублів, то зараз їм пропонують 200 – 300 тисяч. Окрім цього, вони ще крадуть, грабують і, швидше за все, навіть радіють коли йдуть у наступ, бо мають шанс винести щось із будинків", – підсумував Яковлев.
Як окупанти здаються в полон
- Російські військові масово тікають з фронту, а деякі з них навіть просяться назад в український полон. Так росіяни обміняли колишніх ув'язнених та перевезли їх у військову частину під Москвою. Згодом ті повідомили, що становище важке, а в українському полоні їм було добре.
- На Запорізькому напрямку російський окупант знайшов оригінальний спосіб, щоб здатися в полон нашим Збройним Силам. Для цього він власноруч подолав водну перешкоду, яка була між українськими й російськими позиціями.
- Поблизу Кремінної на Луганщині українські військові взяли у полон 10 окупантів. Вони скаржились на російське командування, яке їх дурить, та бідкалися на низькі зарплати. Один з окупантів розповів, що за три місяці війни отримав лише 170 тисяч рублів.