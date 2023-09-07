Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ Кирило Яковлев. Він додав. що в такий спосіб окупанти хочуть підняти бойовий дух бійців.

Дивіться також Радів не довго: окупант вихвалявся "захопленим" Bradley, а потім плакав у полоні

Прагнуть хоч уявних перемог

Росіяни малюють уявні перемоги й намагаються хоч якось мотивувати своїх бійців. Вони постійно розповідають, що український контрнаступ немає ніяких шансів, обіцяють невдовзі "взяти Харків", "звільнити Херсон" та хизуються в телеграм-каналах хоч однією знищеною західною технікою. Таку інформацію вони розповсюджують у своєму медіапросторі.

Вони намагаються намалювати собі перемоги й хоч якось підняти бойовий дух бійцям, але, наскільки нам відомо, на російських військовослужбовців це не діє. Вони не вірять та й взагалі не люблять своїх командирів,

– розповів військовослужбовець ЗСУ.

Кирило Яковлев пояснив, чому російські бійці бояться своїх командирів: дивіться відео

Основне покарання – побої

Постійним залякуванням і побоями російські командири "виховують" своїх підлеглих. За словами Яковлева, окупанти не можуть забрати деяких бійців з островів на Херсонському напрямку. Вони просто "закидують" піхоту, яка сидить там декілька тижнів, а потім не можуть її звідти витягнути.

Інформація потребує уточнення, але нещодавно мені написали, що російські військовослужбовці забили насмерть свого командира. Вони щось не поділили й вбили його. Зараз проходить розслідування,

– сказав Кирило Яковлев.

Він також додав, що, наприклад, у ПВК "Вагнера" практикували побої як метод покарання. Навіть були відео, як за п'янку бійця примотували до стовбура і били.

Чи спонукає це окупантів здаватися в полон

Через залякування окупанти справді часто здаються в полон. Військовослужбовець розповів, що йому навіть пишуть з цього приводу, консультуються, як краще це зробити. Таких запитів багато й від майбутніх призовників, які поки не служать.

Я даю їм мінімальні консультації, кажу, що з собою брати, кому написати, розповідаю про проєкт "Хочу жить". Вони дуже налякані, тому що своїх командирів бояться більше ніж українського полону,

– підкреслив Яковлев.

Проте, як наголосив український військовослужбовець, у Росії ще залишається багато "хворих" людей, які "хочуть когось вбивати" та готові йти на фронт. Їхній головний стимул – гроші.

"Росія – це не та країна, де все добре, де гарна зарплата й пенсії. Вони живуть одним днем, іншого виходу (як воювати – 24 Канал) у них немає. Якщо вони заробляли 20 – 30 тисяч рублів, то зараз їм пропонують 200 – 300 тисяч. Окрім цього, вони ще крадуть, грабують і, швидше за все, навіть радіють коли йдуть у наступ, бо мають шанс винести щось із будинків", – підсумував Яковлев.

Як окупанти здаються в полон