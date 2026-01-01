Почему россияне массово сдаются в плен и не хотят, чтобы их обменивали

С начала полномасштабного вторжения Украина взяла в плен более 10 тысяч российских военных. Их количество с каждым годом растет. Кремль избрал очень странную тактику: военно-политическое командование страны-агрессора не стремится возвращать своих людей домой.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что они не нужны России. Это комплексная проблема, которая начинается с низов, когда российским командиром проще доложить, что все подразделение уничтожено, чем сказать, что их пехотинцы в больших количествах самостоятельно сдаются в плен.

Почему России не нужны собственные военнопленные?

Сергей Кузан подчеркнул, что россияне часто обманывают, когда утверждают, что они научились управлять на фронте большим количеством людей. В частности малыми пехотными группами, которые идут постоянно в наступление и вроде бы обеспечивают продвижение.

Но россиянам лучше сдаться в украинский плен, чем вернуться к своим командирам, ведь то, что они делают с теми, кто не хочет идти в штурм, очень страшно. Это и ямы, и различные публичные издевательства, показательные расправы и казни,

– сказал он.

В российской армии командир решает, кто из солдат умрет, а кто будет жить. Там нет никаких военных правил или законов, никто не рассматривает жалобы личного состава. Главным является только командир, который распоряжается судьбами своих людей.

Именно поэтому россиянам лучше сдаться в наш плен. Причем они просят их не обменивать. То есть они не хотят возвращаться в Россию,

– отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Командиры обманывают свое высшее военное руководство, чтобы не попасть в немилость за то, что их солдаты самостоятельно сдаются в плен. Им проще сказать, что все погибли во время выполнения боевого задания. В таком случае им просто пришлют новых военных для продолжения штурмовых действий.

Сергей Кузан считает, что такая тенденция будет продолжаться и дальше. Чтобы россияне возвращали своих пленных, необходимо к этому привлекать другие страны, которые бы давили на Кремль по поводу этого.

Что известно о российских военнопленных?