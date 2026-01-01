Почему россияне массово сдаются в плен и не хотят, чтобы их обменивали
- С начала вторжения Украина взяла в плен более 10 тысяч российских военных, и их количество растет каждый год.
- Российские командиры обманывают руководство, утверждая, что подразделения уничтожены, чтобы избежать ответственности за то, что солдаты сдаются в плен.
С начала полномасштабного вторжения Украина взяла в плен более 10 тысяч российских военных. Их количество с каждым годом растет. Кремль избрал очень странную тактику: военно-политическое командование страны-агрессора не стремится возвращать своих людей домой.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что они не нужны России. Это комплексная проблема, которая начинается с низов, когда российским командиром проще доложить, что все подразделение уничтожено, чем сказать, что их пехотинцы в больших количествах самостоятельно сдаются в плен.
Почему России не нужны собственные военнопленные?
Сергей Кузан подчеркнул, что россияне часто обманывают, когда утверждают, что они научились управлять на фронте большим количеством людей. В частности малыми пехотными группами, которые идут постоянно в наступление и вроде бы обеспечивают продвижение.
Но россиянам лучше сдаться в украинский плен, чем вернуться к своим командирам, ведь то, что они делают с теми, кто не хочет идти в штурм, очень страшно. Это и ямы, и различные публичные издевательства, показательные расправы и казни,
– сказал он.
В российской армии командир решает, кто из солдат умрет, а кто будет жить. Там нет никаких военных правил или законов, никто не рассматривает жалобы личного состава. Главным является только командир, который распоряжается судьбами своих людей.
Именно поэтому россиянам лучше сдаться в наш плен. Причем они просят их не обменивать. То есть они не хотят возвращаться в Россию,
– отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Командиры обманывают свое высшее военное руководство, чтобы не попасть в немилость за то, что их солдаты самостоятельно сдаются в плен. Им проще сказать, что все погибли во время выполнения боевого задания. В таком случае им просто пришлют новых военных для продолжения штурмовых действий.
Сергей Кузан считает, что такая тенденция будет продолжаться и дальше. Чтобы россияне возвращали своих пленных, необходимо к этому привлекать другие страны, которые бы давили на Кремль по поводу этого.
Что известно о российских военнопленных?
Россия называет войну против Украины специальной военной операцией. Поэтому своих солдат, которые оказались на украинской территории не хочет признавать военнопленными. Таким образом Кремль пытается избегать Женевских конвенций.
Российские военнопленные обратились к Владимиру Путину с вопросом, почему их до сих пор не обменяли и не вернули в Россию. Оккупанты, которые находятся на территории Украины возмущение по поводу этого.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в Украине более 10 российских военнопленных. Известно, что в 2025 году в плен попало значительно больше людей, чем за предыдущие годы войны.