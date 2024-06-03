Воевал на стороне оккупантов: ВСУ взяли в плен гражданина Словакии

На фронте на территории Украины Силы обороны схватили в плен гражданина Словакии. Иностранец воевал на стороне российских захватчиков против нашего государства.

Видео с пленным словаком опубликовал украинский журналист, режиссер и волонтер Александр Качура. Мужчина на видео представляется Ярославом Галайчиком и говорит, что является гражданином Словакии.

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Что рассказал пленный

Как пишет Aktuality, журналист рассказал, что имел возможность пообщаться с пленным около получаса. По его словам, словак попал в плен возле города Лиман в Донецкой области.

Впрочем, на вопрос, как он оказался в Украине, человек коротко отвечает, что попал в плен. Некоторые оккупанты с которыми он был, погибли и не дошли до той точки, до которой "должны были дойти".

Он был медиком, должен был эвакуировать раненых. Получив контузию, он пошел в сторону наших позиций, где нашел пустые окопы. Он спрятался там, но в окоп попал беспилотник, его еще раз встряхнуло. Он пошел дальше, но вместо того, чтобы идти к российским позициям, дошел до наших,

– сказал Качура.

Точно неизвестно, когда именно словак оказался на поле боя. По его словам, накануне он находился на оккупированной части Луганской области, где должен был помогать загружать вагоны.

Как рассказал Качура, пленный всячески убеждал, что не участвовал в боевых действиях, однако он был контрактником. Словак якобы позволил завербовать себя в интернациональное подразделение вместе с индийцами, непальцами и монголами.

Терпел издевательства "собратьев"

Отмечается, что мужчина не хочет возвращаться в Россию. По его мнению, лучше уже отбывать наказание в словацкой тюрьме за участие в иностранной армии. Заметим, что в Словакии за несанкционированное наемничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет.

Он был единственным словаком в своем подразделении. Единственным гражданином Европейского Союза. И над ним издевались, что он шпион. Честно говоря, я этого не ожидал. Это был первый раз, когда я разговаривал с пленным словаком,

– утверждает украинский журналист.

Интересно, что журналисты Aktuality нашли профиль в Facebook, который может принадлежать пленному словацкому гражданину. Профиль Ярослава Галайчика в основном содержит упоминания об индуизме, а местом его проживания указано Катманду, столицу Непала.

В опубликованном списке его увлечений много упоминаний об эзотерике и медитации. Пока неизвестно, связывались ли украинские силовые структуры со словацкой стороной в связи с делом задержанного мужчины.