"Приедем после войны как туристы": что говорили российские пленные перед обменом

Российские военнопленные во время обмена рассказали, что довольны условиями, в которых их удерживали на территории Украины. При этом возвращаться на территорию нашего государства в роли оккупанта они больше не планируют. Разве что в качестве туристов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

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Работники Офиса омбудсмена во время очередного обмена военнопленными с Россией записали видео общения с российскими военными.

Оккупанты не против вернуться в Украину после войны

В видео россияне рассказали о содержании на территории Украины. Они говорят, что в Украине их хорошо кормили, оказывали им медицинскую помощь и никто над ними не издевался.

В частности, на вопрос работников Офиса омбудсмена, когда их ждать обратно и понравилось ли им в Украине, те ответили, что воевать больше не хотят, а вот приехать в роли туристов, после войны – не против.

Впрочем, как метко заметили в Офисе омбудсмена, вряд ли их здесь будут ждать.

Российские пленные рассказали об отношении в Украине: видео

Справочно. При каждом обмене работники Офиса омбудсмена общаются с российскими военнопленными, чтобы зафиксировать, что они содержались в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными и показать это международному сообществу.

Последний обмен пленными

Украина 18 октября провела 58-й обмен военнопленными с российской стороной, в результате которого домой вернулись 95 украинских военных.

"Особенность" этого обмена в том, что домой вернулись и те украинцы, которые получили так называемые "приговоры" и были "осуждены" в России.