Украинские защитники взяли в плен десяток оккупантов: те рассказали, как их обманули

Вооруженные Силы Украины взяли в плен 10 оккупантов вблизи Кременной Луганской области. Россияне рассказали, что их обманули, отправляя на фронт. Якобы им платят гораздо меньше, чем обещали.

Видео с пленными появилось в сети. Судя по всему, попали российские солдаты в плен в районе лесного массива, передает 24 Канал.

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Россияне жаловались, что их обманули

На опубликованных кадрах заметно оккупантов только взяли в плен, ведь украинские военные начали им связывать руки. Силы обороны расспрашивали их о том, зачем они пришли захватывать украинские территории, какие приказы отдает им российское военное руководство, а также поинтересовались сколько платят российским солдатам.

Стоит отметить, что оккупанты в плену были не очень болтливыми. Из 10 россиян поделились своими мыслями всего несколько человек. К слову, один из пленных начал жаловаться, что его обманули. По его словам, солдатам обещали гораздо более высокую зарплату, но на самом деле выплачивают им гораздо меньше. За три месяца ему выплатили всего 170 тысяч рублей, а обещали в несколько раз больше.

За три месяца я получил 170 тысяч,

– рассказал пленный о своих "заработках".

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