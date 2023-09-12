Не способны противодействовать рейдам: российские пограничники массово жалуются на оснащение подразделений

Российские пограничники жалуются, что у них нет достаточного оружия и снаряжения для противостояния возможным украинским рейдам. Так претензии поступают из всех пограничных подразделений оккупантов.

Захватчики переживают из-за активных атак дронов и боятся, что украинцы придут на их территорию. Бояться же им есть чего – особенно после того, как глава ГУР уверенно говорил о потенциальных операции на территории России.

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Тревога российских силовиков

Институт изучения войны передает, что российские пограничники активно жалуются властям на плохое обеспечение. Они переживают, что им не удастся с такими силами остановить вероятные рейды украинцев. В частности, те сообщают о плохом оснащении достаточным количеством цифровых систем связи, разведывательно-ударными беспилотниками, мобильным транспортом и медицинскими принадлежностями.

Российский военкор, являющийся членом Кремлевского совета по правам человека, начал оказывать давление на командование. Он заявляет, что жалобы раздаются из всех пограничных подразделений. Военкор отмечает, что в Афганистане вроде бы все было не так. Тогда пограничников снабдили артиллерией, авиацией и бронетехникой – по мнению россиянина, сейчас все должно быть так же.

Военкор рассказывает, что противотанковые ракеты и минометы пограничники получают только от личных связей с российскими воинскими частями. Это вроде бы неправильно и нужно давать больше самоходных артиллерийских систем и систем радиоэлектронной борьбы. Особенно это касается Брянской, Курской и Белгородской областей.

Этот факт доказывает, что россияне все больше боятся перехода войны на территории России и проведения там украинских операций. Они пытаются достучаться до власти, пока не слишком поздно.

Россия теряет контроль