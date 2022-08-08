Давайте еще: "уничтоженный" HIMARS рассорил российских пропагандистов

россия начала новый этап специальных информационных операций против Украины. оккупанты действуют через создание прецедентов, вызывающих панические настроения среди населения.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины и журналист Сергей Лещенко. Он отметил, что одним из таких прецедентов является распространение информации о якобы уничтожении HIMARS.

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Поругались из-за своей же лжи

Сергей Лещенко рассказал, что один из российских пропагандистов распространил фото якобы разбитого HIMARS. россиянин заявил, что это HIMARS, который якобы уничтожили российские вооруженные силы.

Другой российский пропагандист опубликовал сообщение и заявил, что это не является правдой. Потому что это не РСЗО, а просто американский военный тягач, кабина которого выглядит похоже. Однако за кабиной находились не реактивные системы залпового огня, а фургон, который должен был перевозить другую военную технику, но не HIMARS.

Выходит, что два пропагандиста поспорили на одной теме и сделали это в публичном поле. Нам необходимо больше таких успешных самобичеваний,

– заметил журналист.

" Пусть перегрызут друг друга в прямом эфире, а мы будем этому благодарны", – подчеркнул эксперт.

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На кого рассчитаны подобные заявления

По мнению Сергея Лещенко, подобные действия направлены не на украинскую аудиторию. Он отметил, что украинцы – сознательные, доверяют Вооруженным Силам, руководству и медиа, которые достаточно четко объясняют почему это ложь.

По его словам, это было рассчитано, например, на аудиторию Южно-Африканской республики, которая, к сожалению, достаточно пророссийская. Также сюда можно отнести популяцию Латинской Америки.

Также он добавил, что высшее руководство Украины работает над этим – объясняет, что действительно происходит, чтобы повлиять на общественное мнение и позиции этих государств. Это сложно, но реально.

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российская пропаганда: о чем еще лгали оккупанты

На временно оккупированных территориях россияне ни на день не перестают распространять пропаганду. В частности, они начали пугать "массированными обстрелами со стороны ВСУ". Захватчики распространяют пропаганду, ведь панически боятся контрнаступления ВСУ.

россия пытается заблокировать поставки нам иностранного вооружения. Для этого пропагандисты распространяют фейки о "черном рынке оружия", но не имеют никаких доказательств. Так они стараются дискредитировать Украину в глазах Запада.

оккупанты не устают придумывать себе "победы" в войне против Украины. В своих фантазиях они продвигаются и захватывают новые украинские населенные пункты. Так, они заявили о захвате Авдеевки, а для фейка взяли фото с украинскими волонтерами.

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