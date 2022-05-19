Российские пропагандисты распространили фейк о несуществующей базе военных на Хортице

Российские пропагандисты продолжают вести информационную войну и коварно врать о несуществующих "военных базах". На днях сепаратисты начали распространять информацию о том, что на острове Хортица размещены "базы иностранных военных".

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем телеграме. Он также отметил, что оккупанты цинично пытались объяснить свои действия, потому что по острову нанесли удар двумя вражескими ракетами.

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В результате ракетного удара по Запорожью ранены 8 человек

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

В результате ракетного удара по Запорожью ранены 8 человек

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

В результате ракетного удара по Запорожью ранены 8 человек

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

В результате ракетного удара по Запорожью ранены 8 человек

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

В результате ракетного удара по Запорожью ранены 8 человек

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

В результате ракетного удара по Запорожью ранены 8 человек

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

В результате ракетного удара по Запорожью ранены 8 человек

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

В результате ракетного удара по Запорожью ранены 8 человек

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

В результате ракетного удара по Запорожью ранены 8 человек

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

В результате ракетного удара по Запорожью ранены 8 человек

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

Более того, коллаборанты заявили, что после "прилета" с острова выехали 12 автомобилей скорой помощи, а движение по острову было перекрыто, говорится в сообщении.

На самом деле, мы с вами помним, что второй обстрел Хортицы произошел 12 мая. Он был совершен по заповедной территории, на которой нет ни одного здания, поэтому в результате обстрела ни один человек не пострадал,

– говорит Анатолий Куртев.

Секретарь Запорожского горсовета просит не доверять больной фантазии предателей и проверять всю информацию, которую получают местные.

Обстрелы Запорожья

Недавно, 21 апреля, около 13:00 российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. Пострадали 8 человек. Взрывная волна повредила четыре вагона эвакуационного поезда Запорожье – Львов. К счастью, пассажиры этого рейса не пострадали. Однако в результате атаки ранения получили 8 человек. Запорожская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела. Россияне обвиняются в нарушении законов и обычаев войны.

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