Российские пропагандисты распространили фейк о несуществующей базе военных на Хортице
Российские пропагандисты продолжают вести информационную войну и коварно врать о несуществующих "военных базах". На днях сепаратисты начали распространять информацию о том, что на острове Хортица размещены "базы иностранных военных".
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем телеграме. Он также отметил, что оккупанты цинично пытались объяснить свои действия, потому что по острову нанесли удар двумя вражескими ракетами.
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https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
Более того, коллаборанты заявили, что после "прилета" с острова выехали 12 автомобилей скорой помощи, а движение по острову было перекрыто, говорится в сообщении.
На самом деле, мы с вами помним, что второй обстрел Хортицы произошел 12 мая. Он был совершен по заповедной территории, на которой нет ни одного здания, поэтому в результате обстрела ни один человек не пострадал,
– говорит Анатолий Куртев.
Секретарь Запорожского горсовета просит не доверять больной фантазии предателей и проверять всю информацию, которую получают местные.
Обстрелы Запорожья
Недавно, 21 апреля, около 13:00 российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. Пострадали 8 человек. Взрывная волна повредила четыре вагона эвакуационного поезда Запорожье – Львов. К счастью, пассажиры этого рейса не пострадали. Однако в результате атаки ранения получили 8 человек. Запорожская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела. Россияне обвиняются в нарушении законов и обычаев войны.
Свежая сводка от Генштаба ВСУ: важное
- Россияне продолжают свое наступление на Востоке и на Юге нашего государства. Для этого они задействуют все свои резервы и силы, но наши защитники умело срывают планы врага.
- В Харьковской области россияне пытаются осуществить контрнаступление с целью возвращения на предыдущие позиции. Россияне задействуют диверсионно-разведывательные группы.
- На Славянском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение, в частности, вели наступление в районе Большой Камышевахи. Однако, понеся серьезные потери, отступили.
- На Лиманском направлении россияне продолжают обстрел гражданской инфраструктуры и наносят авиаудары.
- На Северодонецком направлении захватчики вели безуспешное наступление в Устиновке. Также провальные попытки наступления со стороны россиян были и на Бахмутском направлении.
- На Авдеевском направлении враг понес потери при попытке наступления в направлении Юрьевки – и отступил.
- Также безуспешным было наступление оккупантов в районе Новомихайловки на Кураховском направлении.