Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму телеграмі. Він також зазначив, що окупанти цинічно намагались пояснити свої дії, бо по острову завдали удару двома ворожими ракетами.

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Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю поранено 8 людей

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю поранено 8 людей

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю поранено 8 людей

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю поранено 8 людей

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю поранено 8 людей

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю поранено 8 людей

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю поранено 8 людей

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю поранено 8 людей

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю поранено 8 людей

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю поранено 8 людей

https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841

Більше того, колаборанти заявили, що після "прильоту" з острова виїхали 12 автомобілів швидкої допомоги, а рух островом був перекритий, йдеться у повідомленні.

Насправді, ми з вами пам'ятаємо, що другий обстріл Хортиці стався 12 травня. Він був здійснений по заповідній території, на якій немає жодної будівлі, тому внаслідок того обстрілу жодна людина не постраждала,

– говорить Анатолій Куртєв.

Секретар Запорізької міськради просить не довіряти хворій фантазії зрадників і перевіряти усю інформацію, яку отримують місцеві.

Обстріли Запоріжжя

Нещодавно, 21 квітня, близько 13:00 російські окупанти завдали удар по Запоріжжю. Постраждало 8 людей. Вибухова хвиля пошкодила чотири вагони евакуаційного поїзда Запоріжжя – Львів. На щастя, пасажири конкретно цього рейсу не постраждали. Однак загалом внаслідок атаки поранення отримали 8 людей. Запорізька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу. Росіян звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни.

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