В России придумали потери Воздушных сил ВСУ

Об очередном фейке российской пропаганды рассказали в Центре противодействия дезинформации. Сообщается, что российские СМИ со ссылкой на анонимные военно-дипломатические источники сообщили, что "воздушно-космические силы России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав Воздушных сил Украины".

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Пропагандисты кремля заявляют, что якобы Украине пришлось задействовать бывших курсантов, которых вроде бы "сбивают на первом-втором боевом вылете".

ВСУ уничтожают врага, пока в кремле придумывают фейки

Фейки пропагандистов уничтожает недавняя информация от командования Воздушных сил ВСУ. В частности, наши штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам россиян . Военные атаковали танковые колонны и скопления живой силы и техники кафиров.

Следовательно, если верить российской пропаганде, то по их позициям отрабатывают привидения, а не Воздушные силы ВСУ.

Также херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что украинская авиация эффективнее российской на Юге, хотя врага имеет количественную победу.

Что касается российской пропаганды, то в июне СМИ россии распространяли бессмысленный фейк . В минобороны России заявили об уничтожении 187 украинских самолетов.

В открытых источниках отмечается, что в Украине есть 98 военных самолетов, 35 транспортных и 5 самолетов спецназначения.

Суммарно эта цифра меньше, чем вымышленные достижения россии. Идентичные фейки россия разгоняет по отношению к турецким "Байрактарам", которых боится, как черт креста и кадила.

Говоря о реальных потерях, то ВСУ по состоянию на 29 августа уничтожили 47 100 российских кафиров . Также наши защитники уничтожили 234 самолета и 203 вертолета врага. Однако у врага все еще много самолетов , однако человеческий ресурс довольно ограничен .

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