У росії вигадали втрати Повітряних сил ЗСУ

Про черговий фейк російської пропаганди розповіли в Центрі протидії дезінформації. Повідомляється, що російські ЗМІ з посиланням на анонімні військово-дипломатичні джерела повідомили, що буцімто "повітряно-космічні сили росії фактично ліквідували кваліфікований льотний склад Повітряних сил України".

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Пропагандисти кремля заявляють, що буцімто Україні довелося задіяти колишніх курсантів, яких начебто "збивають на першому-другому бойовому вильоті".

ЗСУ нищать ворога, поки в кремлі вигадують фейки

Фейки пропагандистів знищує вщент недавня інформація від командування Повітряних сил ЗСУ. Зокрема, наші штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24 завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах росіян. Військові атакували танкові колони та скупчення живої сили й техніки окупантів.

Відтак, якщо вірити російській пропаганді, то по їхніх позиціях відпрацьовують привиди, а не Повітряні сили ЗСУ.

Також херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що українська авіація ефективніша за російську на Півдні, хоча ворога має кількісну перемогу.

Щодо російської пропаганди, то в червні ЗМІ росії поширювали безглуздий фейк. У міноборони росії заявили про знищення 187 українських літаків.

Та у відкритих джерелах зазначається, що в України є 98 військових літаків, 35 транспортних та 5 літаків спецпризначення.

Сумарно ця цифра менша, за вигадані здобутки росії. Ідентичні фейки росія розганяє щодо турецьких "Байрактарів", яких боїться, як чорт хреста й кадила.

Говорячи про реальні втрати, то ЗСУ станом на 29 серпня знищили 47 100 російських окупантів. Також наші захисники знищили 234 літаки та 203 гелікоптери ворога. Однак ворог все ще має багато літаків, проте людський ресурс доволі обмежений.

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