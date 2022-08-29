Актуальну інформацію про втрати ворога повідомив Генштаб на ранок 29 серпня. За останню добу, 28 серпня, до ліквідованих додалось ще 350 загарбників.

До теми На Півдні вдалося знищити російські РСЗВ "Ураган" та ЗРК "Панцир-С": як минула доба у регіоні

Втрати ворога у техніці

Окрім особового складу, ворог також втрачає і техніку. Зокрема, на 29 серпня це:

танків – 1947 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин – 4269 (+12) одиниць;

артилерійських систем – 1060 (+10) одиниць;

РСЗВ – 279 (+5) одиниць;

засоби ППО – 149 (+1) одиниць;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 203 (+1) одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 844 (+6) одиниці;

крилаті ракети – 196 одиниць;

кораблі /катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3188 (+17) одиниць;

спеціальна техніка – 101 (+2) одиниці.

Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку. Дані не є точними через високу інтенсивність бойових дій. Це означає, що ліквідованих ворогів може бути більше.

Як ЗСУ нищать окупантів

У росіян на окупованому Півдні України ще звечора 28 серпня почався черговий палкий вечір. Пролунали вибухи в районі Олешок на Херсонщині. Місцеві писали, що були "прильоти". Такі ж новини були й з інших точок регіону.

Також українські воїни вранці 28 серпня збили російський безпілотник "Орлан-10". Пізніше знайшли уламки та докази. Зенітні ракетні розрахунки повітряного командування "Центр" щохвилини чатують повітряний простір та нищать окупанта, і запевняють, що ворогу немає і не буде місця у нашому українському небі.

Та це ще не всі успіхи ЗСУ за 28 серпня. Адже наші захисники також ліквідували один із важливих пунктів управління 35 армії росії. Тепер частина її особового складу на певний час залишилася без координації.

Удар по кримському мосту не за горами: дивіться відео