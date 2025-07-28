28 июля, 20:25
Позиции россиян сравнивают с землей: пропагандисты жалуются из-за успешных штурмов ВСУ на Сумщине
Основні тези
- Силы обороны Украины имеют успехи на Сумщине. Там освободили населенный пункт Кондратьевка.
- Российские пропагандисты уже жалуются из-за ситуации на Сумщине.
Силы обороны Украины освободили населенный пункт Кондратовка на Сумщине. Российские пропагандисты уже "воют" из-за неудач оккупантов.
Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что российские оккупанты пытались продвигаться дальше от Кондратовки, чтобы выйти на важные высоты. Однако Силы обороны Украины сломали планы врага.
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