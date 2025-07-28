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24 Канал Новости Украины Позиции россиян сравнивают с землей: пропагандисты жалуются из-за успешных штурмов ВСУ на Сумщине
28 июля, 20:25
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Позиции россиян сравнивают с землей: пропагандисты жалуются из-за успешных штурмов ВСУ на Сумщине

Петро Синеокий
Основні тези
  • Силы обороны Украины имеют успехи на Сумщине. Там освободили населенный пункт Кондратьевка.
  • Российские пропагандисты уже жалуются из-за ситуации на Сумщине.

Силы обороны Украины освободили населенный пункт Кондратовка на Сумщине. Российские пропагандисты уже "воют" из-за неудач оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что российские оккупанты пытались продвигаться дальше от Кондратовки, чтобы выйти на важные высоты. Однако Силы обороны Украины сломали планы врага.

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Что известно о боях в Кондратовке?

Как отметил Жмайло, на этом направлении работали высокомотивированные бойцы 255 отдельного штурмового полка вместе с другими подразделениями. Им удалось создать существенные проблемы врагу. Уже потом из-за этого "выли" российские пропагандисты. Позиции врага сравнивают с землей.

Пропагандисты писали по разным своим пабликах, что в Кондратовке остался один из полков. Там уничтожили командование полка. Они также сетовали, что штурмовые действия наших войск продолжаются,
– подчеркнул Жмайло.

Украинские подразделения продемонстрировали, что способны контратаковать и выбивать врага, у которого значительно больше ресурсов. Также наши защитники продолжают давить на врага на других участках.

Продолжаются бои на территории России. Постоянно идут вылазки, чтобы растягивать силы врага вдоль российско-украинской границы. В частности это и касается Сумщины,
– отметил Жмайло.

Какая ситуация на Сумщине: смотрите карту боевых действий

Добавим, село Кондратовка находилось под оккупацией примерно 2 месяца. Украинские военные продемонстрировали, как сейчас выглядит этот населенный пункт.