россия устроит спектакль на Запорожской АЭС, – эксперт по ядерной безопасности о миссии МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запланировало визит на Запорожскую АЭС. Известно, что он должен пройти уже на следующей неделе.

В эфире 24 канала независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная напомнила слова представителя Украины в ООН. На одном из заседаний Сергей Кислица сказал, что миссия МАГАТЭ должна быть постоянно на Запорожской АЭС.

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Ольга Кошарная объяснила, если они приедут на 1 – 2 дня, то россия устроит спектакль:

выведет военную технику с Запорожской АЭС,

выведет представителей "росатома",

подготовит актеров из коллаборантов – якобы они персонал.

Эксперт отметила, что именно поэтому есть смысл, только если МАГАТЭ будет находиться на Запорожской АЭС постоянно.

"Я думаю, что при этом условии россия прекратит обстрелы и провокации, потому что хочет оставаться в Совбезе ООН с правом вето и принимать решения в МАГАТЭ, ведь заместитель директора – российский гражданин. Их (россиян – 24 канал) там много – до 100 людей в штате", – добавила Ольга Кошарная.

Какая ситуация на Запорожской АЭС

Отключение Запорожской АЭС – очень резонансная новость, ведь любое нарушение технологий может повлечь за собой катастрофу. Остановка ЗАЭС, особенно полное отключение всех энергоблоков – это серьезная вещь, ведь такая большая атомная станция, как Запорожская, имеет определенные внутренние потребности.

российские пропагандисты в уже привычной манере начали распространять информацию о якобы возможных "провокациях" на Запорожской АЭС во время визита миссии МАГАТЭ. оккупанты традиционно обвиняют в этом украинских защитников.

В МАГАТЭ заявили, что демилитаризация Запорожской АЭС, которую захватили россияне, не входит в повестку дня агентства. Мол, это должно решаться на "политических переговорах".

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