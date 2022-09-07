россия готовит провокации в Европе с использованием оружия якобы "предоставленного Украине"

Российские оккупанты никак не успокоятся со своими провокациями. Все никак не могут понять, что никто им уже не верит.

В этот раз решили устроить провокации в Европе. В Центре противодействия дезинформации предупредили, что для этого хотят использовать оружие, получаемое ВСУ от партнеров.

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Учитывая военные успехи защитников Украины и подготовку проведения следующей встречи Контактной группы по обороне Украины в Германии, враг может пойти на провокацию в Европе. Цель – подорвать доверие к Украине в глазах Запада,

– сообщили в Центре.

По данным специалистов, высока вероятность совершения террористических актов или других преступлений под руководством российских спецслужб. Для этого они хотят использовать западное вооружение якобы "предоставленное Украине".

Если эти провокации будут успешными, российская сторона планирует обвинить Украину и использует международные площадки для попытки публичной дискредитации нашего государства.

ЦПИ решительно заявил, что все вооружение, предоставляемое нам странами-партнерами находится под постоянным наблюдением, а фейки о воровстве или "продаже" – это дезинформационная кампания кремля.

Провокации со стороны россии

На сайте российского министерства обороны указали координаты всех школ оккупированного Мелитополя в Запорожье. Там подло рассказывают, что они мишени для ВСУ. Городской глава Иван Федоров говорил, что оккупанты хотят совершить провокации в наших школах и затем обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Кроме того, российские пропагандисты в уже привычной манере распространяли информацию о якобы возможных "провокациях" на Запорожской АЭС во время визита миссии МАГАТЭ. Оккупанты традиционно обвинили в этом украинских защитников.

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