"Вводит в заблуждение": почему Румыния отрицает российские ракеты в своем воздушном пространстве

Российские ракеты во время атаки на Украину залетели в воздушное пространство Румынии, являющейся членом НАТО. Однако страна не подтверждает пролет вражеских ракет, говорит, что они якобы были за 35 километров до границы.

Почему Румыния отрицает российские ракеты в своем воздушном пространстве – 24 Каналу сказал глава ОО "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк. Он считает, что все из-за того, чтобы "не обострять ситуацию".

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По его словам, страна на сбила российские ракеты, нарушившие ее воздушное пространство из-за того, чтоб обломки не упали густонаселенные районы страны и не нанесли вред людям.

Румыния дала спокойно этой ракете пролететь, понимая, что дальше ее собьет украинская ПВО. Я убежден, что не будет никакой реакции от НАТО на этом этапе,

– объяснил Романюк.

Румынии сейчас эта ситуация "не желательна"

Глава ОО "Украина в НАТО" отметил, что средства контроля страны зафиксируют и подтвердят украинскую или румынскую правоту – то есть, действительно ли российские ракеты пролетели над Румынией. Он уверен, что такие устройства не врут.

"Средства контроля передают информацию, а ее специально политически искажает одна из стран, преследуя политические цели. Украина или Румыния это делает – мы не можем точно знать. Должно быть одно объективное заключение", – подчеркнул Романюк.

По его мнению, если есть два варианта происшествия – значит, одна сторона вводит кого-то в заблуждение.

Какая сторона? Возможно, сейчас Румынии, как члене НАТО, не желательно "направлять" эту ситуацию. Они понимают, что пролет одной или двух российских ракет не было специально спланировано Кремлем для нанесения ущерба стране-члену НАТО,

– заявил Романюк.

Эксперт добавил, что если территорию Румынии использовали только как для траектории пролета ракет, то страна НАТО не будет поэтому эскалировать ситуацию с Россией.

По его словам, даже если бы средства контроля Румынии зафиксировали пролет через румынское воздушное пространство, то от НАТО, кроме, "беспокойства" больше ничего бы не было, особенно какого-нибудь обострения.

Как это может помочь Украине

В преддверии "Рамштайна" это выгодно Украине, потому что мы этим сможем усилить свою позицию, требуя от НАТО ускорения предоставления нам максимального количества систем ПВО, чтобы "прикрывать" наше воздушное пространство от ракет,

– сказал Романюк.

Он предполагает, что общая позиция "Рамштайна" будет в пользу Украины.

"Такими своими террористическими действиями россияне заставляют "Рамштайн" предоставлять Украине как можно больше средств ПВО. На это и будем рассчитывать", – подытожил эксперт.

Романюк прокомментировал пролет российских ракет над Румынией: видео

Что известно о пролете российских ракет над Румынией: коротко

В воздушных силах пообещали предоставить данные и материалы с радаров, где были зафиксированы пролеты ракет над Румынией. По уточнению спикера, это могли быть 2 ракеты типа "Калибр". Также там подчеркнули, что Россия уже трижды пересекала воздушное пространство Молдовы для ударов по Западу Украины.