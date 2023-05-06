Польза для России от таких ударов равна нулю, – Жданов об активизации ракетных обстрелов

Россия продолжает терроризировать гражданское население Украины ракетными ударами. И хотя украинская система ПВО сбивает большинство российских ракет, враг не останавливает попытки пробить нашу защиту.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, эффективность таких атак России равна около нуля.

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ПВО сбивает 80 – 90% воздушных целей

Россияне продолжают ракетные атаки, особый акцент сосредотачивают на поражении прифронтовых городов, а также активно применяет реактивную артиллерию и авиацию. К сожалению, есть погибшие и ранены, повреждены многие объекты гражданской инфраструктуры.

"Когда сбивается 80 – 90 % выпущенных ракет, то целесообразность таких ударов равна около нуля. Но Россия продолжает применить ракеты, надеясь, что хотя бы одна прорвется через украинскую ПВО. Она, конечно, нанесет ущерб, но это не сравнимо с 18 ракетами", – заявил Жданов.

Олег Жданов о российских ракетных атаках: смотреть видео

То же, рассказал военный эксперт, касается "Шахидов". Он считает, что ситуация внутри России достигла такого уровня напряженности, что они готовы ежедневно наносить ракетные удары и запускать дроны-камикадзе на нашу территорию.

"Они на нервах, ожидая наше контрнаступление. Они любой ценой пытаются заморозить конфликт, собирают так называемые "конгрессы мира", делают разнообразные заявления, в том числе через своих союзников в Европе. Особенно до 9 мая следует быть подготовленным и осмотрительным из-за возможных ракетных ударов со стороны России", – подчеркнул Жданов.

Россия продолжает ракетный террор: главное