Поза страуса: почему Румыния не подтверждает пролет российской ракеты над страной
Во время массированной ракетной атаки по Украине 10 февраля 2 российские ракеты "Калибр" пролетели над территорией Румынии. Однако страна не подтверждает инцидент, а встала в позу страуса.
Так, страна НАТО в очередной раз занимает позицию, мол, ничего не произошло. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
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Почему Румыния не подтверждает пролет российских ракет
Впрочем, как только будет зафиксировано какое-либо нарушение, то, конечно, будет и 5 статья Североатлантического альянса о коллективной обороне. На самом же деле НАТО не готово себя защищать.
Альянс не готов себя защищать и ищет какую-либо возможность для того, чтобы сделать вид, что ничего не произошло и все нормально,
– отметил бывший сотрудник СБУ.
У НАТО есть все эти документы о коллективной обороне, однако нет решимости действовать, когда доходит до дела.
По мнению Ступака, Альянс еще не является мертвой организацией и Украине нужно продолжать движение туда. Однако реальная перспектива за маленькими объединениями – не более 10 стран, которые могут себя решительно защищать. Как от ракет, пролетающих над их территорией, так и на дипломатическом фронте.
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Почему НАТО не сбили ракеты над Румынией
Ступак отметил, что вероятность сценария, когда Альянс "не увидел" российские ракеты в воздушном пространстве Румынии, существует. Это возможно, если "Калибры" пролетели незначительное расстояние над территорией страны НАТО и система противовоздушной обороны не сработала.
Однако этот вариант следует исключить и рассматривать, что НАТО зафиксировало пролет ракет страны-агрессора. В таком случае есть только один ответ.
"На данный момент единственный ответ для меня – это трусость", – сказал бывший сотрудник СБУ.
Российские ракеты пролетели над Румынией: что известно
- 10 февраля Россия 14 раз массированно обстреляла Украину ракетами. Более того, две российские ракеты типа "Калибр" пересекли воздушное пространство Румынии, которая является членом НАТО.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что сначала "Калибры" пересекли границу Украины с Молдовой, пролетели над территорией Румынии и снова вошли в воздушное пространство Украины.
- Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Воздушные силы имели возможность сбить эти вражеские ракеты. Впрочем, понимали риски и угрозы населению иностранного государства, потому этого не сделали сразу.
- В Воздушных силах пообещали предоставить определенные данные и материалы с радаров, где были зафиксированы пролеты ракет над Румынией. Также там подчеркнули, что Россия уже трижды использовала воздушное пространство Молдовы для нанесения ударов по Западу Украины.
- Сейчас в Румынии не подтверждают пролет российских ракет. Заявляют, что они пролетели за 35 километров до границы со страной. В местном минобороны пообещали установить все детали и в ближайшее время вернуться с официальной информацией. В то же время, Молдова уже подтвердила пролет ракет страны-террориста.