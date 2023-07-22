Оружие "тотальной войны": что известно о "Москитах", которыми Россия хочет бить по судам в Черном море

После выхода России из зерновой сделки, оккупанты заявили о намерениях уничтожать любые корабли в Черном море. Эксперты говорят, что для этого Россия может применить свою новую-старую разработку – ракеты "Москит".

В море инструментами подобных атак могут стать ракетные катера Черноморского флота России, до этого находившиеся фактически "в тени". 24 Канал анализирует, как "Москиты" угрожают судам с украинским зерном

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Новая российская ракета в Черном море

Как отмечает Bloomberg, россияне провели учения в Черном море, целью которых была отработка изоляции "временно закрытого для судоходства района и провели комплекс мер по задержанию судна-нарушителя". Что-то похожее, но в боевых условиях, сейчас делает Иран в Оманском заливе.

В ходе учений были применены сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты П-270 "Москит". Журналисты Bloomberg не уточняют названия – за них это сделали в Минобороны России, результаты работы они выложили в пропагандистском видео.

Этот тип вооружения использует, в частности, участвовавший в учениях ракетный катер ЧФ РФ "Ивановец" (проект 12411). Всего у россиян в Черном море есть три катера проекта 12411, на вооружении которых стоят именно ракеты "Москит" (все они должны стать важными целями для ВСУ).



Ракетный катер ЧФ РФ "Ивановец" / фото российского минобороны

Москва применяла "Москиты" в районе Черного моря и раньше, правда, не по назначению. В мае 2022 года россияне обстреливали побережье Николаевской области с помощью комбинированного удара с РСЗО "Смерч" (с кассетными боеприпасами, теми же, которые Россия, по словам Путина, не применяла), а также ракет "Москит".Сейчас у оккупантов такой трюк не пройдет – попытка обстрела "москитами" побережья станет последней для носителей этих ракет, ведь катера попадут в поле зрения сил береговой обороны и систем "Нептун" и "Гарпун".



Пуск "Москита" в Черном море, июль 2023 года / фото российского минобороны

Что это за насекомое?

П-270 "Москит" – это разработка еще советских времен, производство продолжалось полноценные три десятилетия и завершилось уже во времена Путина.

В 2015-м "Москит" уже активно отстреливали в Японском море, чем очень раздражали соседнюю Японию, которая, напомним, до сих пор, де-факто, находится в состоянии войны с Россией (наследницей СССР).

В акватории Японского моря во время тактического обучения группировок сил Тихоокеанского флота корабли Приморской флотилии разнородных сил атаковали крылатыми ракетами "Москит" надводную цель, имитирующую корабль условного противника. Пуск двух крылатых ракет с интервалом в несколько секунд совершили эскадренный миноносец "Быстрый" и ракетный катер "Р-24". Обе ракеты в расчетное время поразили мишень – большой корабельный щит, на дистанции более 60 километров,

– отчет российского МО об учениях с участием "Москитов" летом 2019 года.

Российские военные в ходе учений расстреляли и затопили украинский корвет "Тернополь". Его оккупанты похитили в 2014 году во время аннексии Крыма. Ракета попала в среднюю часть корабля выше ватерлинии и сдетонировала.Оккупанты не показали окончательных результатов от прямого попадания ракеты, однако корабль, вероятно, затонул.Поражение корвета "Тернополь" / коллаж "Милитарного"

Смотрите видео уничтожения украинского корвета:

Что известно о корвете "Тернополь" Это корвет проекта 1124М, многоцелевой корабль прибрежного действия ВМС Украины. Это новейший корвет Украины, спущенный на воду еще в 2002 году.



Отметим, что во время аннексии на сторону россиян перешел только командир корвета Максим Емельяненко, часть – написала рапорт на увольнение и осталась в Крыму, все остальные члены экипажа вышли в Одессу.

В 2023 году россияне даже отчитались, что могут сбивать эти ракеты сами.

Роль вражеского корабля выполнял ракетный катер "Р-20", с дистанции более 90 километров выполнивший пуск противокорабельной крылатой ракеты "Москит" в район нахождения корвета "Резкий". Военнослужащие радиотехнической боевой части "Резкого" своевременно обнаружили пуск ракеты-мишени и взяли ее на сопровождение, а расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Редут" уничтожил сверхзвуковую цель на безопасном для корабля расстоянии. Синхронно с ЗРК огонь по цели вела 100-мм артиллерийская установка "А-190",

– МО РФ описывает фабулу учений в Японском море, июнь 2023 года.

Таким образом, "Москит" – никакой не вундерваффе, если их научились сбивать сами россияне, пусть и в тепличных условиях. Впрочем, для украинских ПВО/ПРО это будет означать дополнительную нагрузку и, соответственно, новые проблемы.

Конечно, на коммерческое судно не поставишь ЗРК, а потому Украине следует поднимать вопросы на международной арене и говорить о создании коалиции по защите судоходства в Черном море.

"Москит" способен поражать цели на расстоянии от 10 до 250 километров (если повезет) / фото МО РФ

Теперь "Москиты" по первоначальному назначению протестовали на европейском театре военных действий, в Черном море. Эксперты по изданию Defence Express считают, что эти ракеты Россия применит для реализации сценария "тотальной войны" на море против судоходства в порты Украины с целью заблокировать вывоз продовольствия из нашей страны морем.

"Тотальную войну" вели против союзников нацисты во Второй мировой, однако, в итоге потерпели поражение, однако, попили немало крови.

И, следует признать, основания так считать действительно существуют, ведь Россия идет ва-банк и бросает в бой все, что имеет из конвенционного оружия.

П-270 "Москит" – основные характеристики