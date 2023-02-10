Молдова – не факт, а Румыния точно могла бы сбить ракеты над собой, – специалист в области ПВО

Во время массированной атаки 10 февраля на Украину российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Последняя, как известно, является страной-членом НАТО и обладает ресурсами для уничтожения таких целей.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, специалист в области ПВО Андрей Крамаров. По его словам, возникает вопрос, почему это не было сделано страной, граничащей с государством, где сейчас идет война и происходят постоянные массированные обстрелы.

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Какие возможности ПВО Молдовы и Румынии

Крамаров считает позицию Молдовы достаточно непонятной. В то же время, он не берется оценивать качество противовоздушной обороны этой страны, ведь не известны ее возможности по сбитию ракет.

Что касается Румынии, то, по словам специалиста в области ПВО, на ее территории размещены два дивизиона ЗРК Patriot – один, собственно, румынский и еще один дивизион НАТО. Поэтому у Румынии есть ресурсы, чтобы уничтожать такие цели.

Есть ли у Румынии и Молдовы ресурсы, чтобы сбивать ракеты в своем воздушном пространстве: смотрите видео

Вопрос – почему силы ПВО Румынии не поразили ракету

Пролет той ракеты, заметил военный эксперт, совершался по довольно небольшому коридору. Однако, если комплексу Patriot контролировать эту цель, он бы захватил ее еще на территории Молдовы, полностью провел бы и четко над территорией Румынии ракета была бы полностью поражена.

Вопрос, почему это не сделано – к оборонному ведомству Румынии или вообще НАТО,

– подчеркнул Крамаров.

То есть, резюмировал он, возникает вопрос, почему это не было сделано страной, граничащей с государством, где сейчас идет война и происходят постоянные массированные обстрелы, и почему силы ПВО Румынии во время таких ракетных атак не находятся в полной боевой готовности и на боевом дежурстве.

Пролет российской ракеты над Румынией и Молдовой: главное

Россия массированно атаковала Украину ракетами 10 февраля. Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, враждебные "Калибры" пересекли воздушное пространство Румынии, которая является членом НАТО.

Министерство обороны Молдовы подтвердило, что российская ракета была на территории их страны. Оборонное ведомство добавило, что в сотрудничестве с ответственными структурами внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Молдовы.

В Минобороны Румынии заявили, что не подтверждают информацию о российской ракете над своей территорией. Там отметили, что ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы.

Представитель генсека НАТО Йенса Столтенберга в свою очередь решила сослаться на заявление Минобороны Румынии. То есть Альянс разделяет позицию о том, что никаких ракет в воздушном пространстве страны вроде бы не было.

В воздушных силах пообещали предоставить определенные данные и материалы с радаров, где были зафиксированы пролеты ракет над Румынией. По уточнению спикера, их могло быть 2, речь идет о ракетах типа "Калибр". Также там подчеркнули, что Россия уже трижды использовала воздушное пространство Молдовы для нанесения ударов по Западу Украины.