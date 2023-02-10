Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, фахівець у галузі ППО Андрій Крамаров. За його словами, виникає питання, чому цього не було зроблено країною, яка межує з державою, де нині триває війна та відбуваються постійні масовані обстріли.

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Які можливості ППО Молдови та Румунії

Крамаров вважає позицію Молдови досить незрозумілою. Водночас він не береться оцінювати якість протиповітряної оборони цієї країни, адже не відомі її можливості щодо збиття ракет.

Стосовно ж Румунії, то, за словами фахівця у галузі ППО, на її території розміщені два дивізіони ЗРК Patriot – один, власне, румунський та ще один дивізіон НАТО. Тому Румунія має ресурси, аби знищувати такі цілі.

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Питання – чому сили ППО Румунії не уразили ракету

Проліт тієї ракети, зауважив військовий експерт, здійснювався по досить невеликому коридору. Проте, якщо комплексу Patriot контролювати цю ціль, то він би захопив її ще на території Молдови, повністю провів би й чітко над територією Румунії ракета була би повністю уражена.

Питання, чому цього не зроблено – до оборонного відомства Румунії чи взагалі НАТО,

– наголосив Крамаров.

Тобто, резюмував він, постає питання, чому цього не було зроблено країною, яка межує з державою, де нині триває війна та відбуваються постійні масовані обстріли, й чому сили ППО Румунії під час таких ракетних атак не перебувають у повній бойовій готовності та на бойовому чергуванні.

У Повітряних силах пообіцяли надати певні дані та матеріали з радарів, де були зафіксовані прольоти ракет над Румунією. За уточненням речника, їх могло бути 2, мовиться про ракети типу "Калібр". Також там наголосили, що Росія вже тричі використовувала повітряний простір Молдови задля завдання ударів по Заходу України.

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