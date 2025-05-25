Российские самолеты нарушили воздушное пространство Финляндии: российского посла вызвали для объяснений

Два российских военных самолета нарушили воздушное пространство Финляндии вблизи побережья города Порвоо. Министерство иностранных дел страны срочно вызвало посла России Павла Кузнецова для объяснений.

Министерство иностранных дел заявило, что инцидент произошел в пятницу, 23 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на финского вещателя Yle.

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Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Финляндии

Два российских военных самолета предположительно вошли в воздушное пространство Финляндии у побережья города Порвоо.

В ответ на это МИД Финляндии вызвал российского посла Павла Кузнецова для дачи объяснений. Ему будет вручена официальная нота с требованием разъяснить действия России.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отметил, что инцидент расценивается как серьезный. Нарушение границы расследует Пограничная охрана.

Это не первый подобный случай. В феврале этого года российский военный самолет также ненадолго залетал в воздушное пространство Финляндии в районе города Ханко. В Хельсинки считают такие инциденты неприемлемыми и расценивают их как угрозу национальной безопасности.