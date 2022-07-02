Российская авиация "промазала" и накрыла огнем свои же войска на Херсонщине, – Арестович

Российская авиация нанесла удар по позициям военных в Херсонской области. Однако, вероятно, произошла какая-то ошибка, потому что ударили по точкам базирования армии России.

Подробнее "дружеский огонь" описал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на включение Арестовича в эфире ютуба "Фейгин Live".

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Когда российские самолеты атаковали своих

Об этом инциденте стало известно примерно в 10 часов вечера 1 июля. В настоящее время военная разведка Украины еще не установила, какие потери понес враг благодаря "точности" своих пилотов.

У нас интересная новость. Только что российская авиация промахнулась и накрыла свои позиции в Херсонской области. Причем очень хорошо попала,

– рассказал Арестович.

По всей вероятности, больше об этом событии впоследствии рассказать смогут уже в командовании "Юг", воины которого работают в этой операционной зоне.

Арестович рассказал, как россияне ударили по своим: смотрите видео

Как кадыровцы напали на бурятов и блокпост россиян

14 июня был "дружественный огонь" российских военных в Запорожской области. Там группа кадыровцев атаковала подразделения бурят. Они накрыли позиции своих "товарищей" артиллерией.

Также 25 июня стало известно об ином инциденте в этом же регионе. Там пьяные кадыровские боевики напали на блокпост россиян. Источники 24 канала в разведке рассказали, что сначала "гости с гор" бросили дымовую шашку, а затем по ним открыли огонь. Таким образом, кадыровцы решили выяснить отношения со служащими, которые носили шевроны военной полиции.

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