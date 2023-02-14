Моравецкий прокомментировал перехват российских самолетов вблизи Польши
Источник:PAP
Ситуация с перехватом российских самолетов вблизи Польши является попыткой России проверить бдительность НАТО. Не исключено, что президент страны-агрессора Владимир Путин повторит подобные провокации.
Так считает польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что этот инцидент показал, что нужно сохранять спокойствие и реагировать быстро, но согласованно с союзниками.
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Путин и Кремль будут продолжать прибегать к новым и новым провокациям. Они таким образом испытывают бдительность, они проверяют согласованность и единство Североатлантического Альянса,
– отметил Моравецкий.
По его словам, на этот раз "опять сработали все процедуры".
Премьер в этом контексте напомнил о событиях 15 ноября, когда во время российских ракетных обстрелов недалеко от польско-украинской границы в Пшеводуве, на польскую территорию упала ракета, в результате чего погибли два человека.
"Тогда мы тоже приняли правильные решения вместе с нашими союзниками", – добавил Моравецкий.
Перехват российских истребителей на территории Польши: коротко
- В ночь на 14 февраля три российских военных самолета были замечены в воздушном пространстве Польши. Их обнаружили нидерландские истребители F-35, когда они приближались к польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда.
- После этого стало известно, что это российские самолеты – Ил-20М Кут-А, сопровождавшие два фланговых Су-27.
- В результате нидерландские F-35 сопровождали группу самолетов на расстоянии и передали сопровождение партнерам из НАТО.