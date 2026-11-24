Объявили об эвакуации острова: российские самолеты вошли в зону ПВО Южной Кореи
24 ноября российские военные самолеты приблизились к острову Уллин и вошли в зону опознавания ПВО Южной Кореи. Из-за этого инцидента местные власти ошибочно приняли самолеты за северокорейские и призвали жителей эвакуироваться.
Как сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, командование немедленно подняло в воздух боевую авиацию для сопровождения иностранных самолетов.
Каковы подробности?
Самолеты страны-агрессора приблизились к острову Уллин, однако граница суверенного воздушного пространства государства нарушена не была, и вскоре группа покинула пределы зоны KADIZ.
Незадолго до официального разъяснения военных власти провинции Северный Кенсан успели объявить тревогу и призвать местных жителей немедленно спуститься в укрытие.
Ошибочное предупреждение об угрозе со стороны Северной Кореи отменили лишь через пять минут после рассылки сообщений.
Регулярные военные провокации Москвы в Азии
Как уже сообщалось на нашем сайте, военные самолеты России не впервые нарушают спокойствие в этом регионе.
Напомним, 17 ноября Япония и Южная Корея поднимали в небо авиацию из-за приближения двух российских самолетов к японскому побережью вблизи префектуры Фукуока, что вызвало дипломатический демарш Токио.
Кроме того, ранее мы писали о похожем инциденте, когда российские бомбардировщики Ту-95 вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня вблизи портового города Цзилун, вынудив силы острова задействовать истребители F-16 для визуального сопровождения.