24 ноября российские военные самолеты приблизились к острову Уллин и вошли в зону опознавания ПВО Южной Кореи. Из-за этого инцидента местные власти ошибочно приняли самолеты за северокорейские и призвали жителей эвакуироваться.

Как сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, командование немедленно подняло в воздух боевую авиацию для сопровождения иностранных самолетов.

Каковы подробности?

Самолеты страны-агрессора приблизились к острову Уллин, однако граница суверенного воздушного пространства государства нарушена не была, и вскоре группа покинула пределы зоны KADIZ.

Незадолго до официального разъяснения военных власти провинции Северный Кенсан успели объявить тревогу и призвать местных жителей немедленно спуститься в укрытие.

Ошибочное предупреждение об угрозе со стороны Северной Кореи отменили лишь через пять минут после рассылки сообщений.

Регулярные военные провокации Москвы в Азии

Как уже сообщалось на нашем сайте, военные самолеты России не впервые нарушают спокойствие в этом регионе.

Напомним, 17 ноября Япония и Южная Корея поднимали в небо авиацию из-за приближения двух российских самолетов к японскому побережью вблизи префектуры Фукуока, что вызвало дипломатический демарш Токио.

Кроме того, ранее мы писали о похожем инциденте, когда российские бомбардировщики Ту-95 вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня вблизи портового города Цзилун, вынудив силы острова задействовать истребители F-16 для визуального сопровождения.